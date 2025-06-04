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隱匿420萬營收 新賓披薩店老闆逃稅認罪

編譯周芳苑／綜合報導

費城和新澤西州知名連鎖披薩店Santucci's Original Square Pizza老闆桑圖奇 (Frank Santucci Sr.)，因曾在四年多期間隱瞞營業收入逃稅遭聯邦指控，並已於上月底認罪。

Santucci's Original Square Pizza採家族經營。聯邦法院紀錄顯示，66歲的桑圖奇承認兩項逃稅罪和兩項虛假納稅申報罪，逃漏近37.5萬稅款。

桑圖奇逃稅案定於11月3日宣判，他將面臨最高16年監禁和最高100萬元罰款。

檢察官稱，桑圖奇涉嫌於2015至2018年間賺取超過480萬元利潤，卻漏繳37萬4944元稅款。據法庭文件，桑圖奇對受託報稅人員提供虛假財務紀錄，大量漏報現金收入。

桑圖奇另有第二套帳簿，準確列出至少一家門市的更高收入。

認罪備忘錄稱，桑圖奇每周、每月將數千元存入未公開的銀行帳戶，繞過餐廳的官方帳簿。

2017年，桑圖奇申報公司收入僅4萬6893元，實際收入超過31.4萬元；一年後，申報收入為14萬2580元，實際收入卻超過73.9萬元。

檢察官指控，將相關商業夥伴和僱員稅納入時，桑圖奇欠稅額更超過130萬元。

根據認罪協議，被告同意向美國國稅局支付37萬4944元賠償金，今後並將與國稅局合作。認罪協議稱，桑圖奇原則上將放棄上訴或質疑判決的權利。

桑圖奇日前以5萬元交保獲釋，但須接受心理健康服務以及藥物和酒精濫用治療；此外，他被勒令上交護照和所有槍枝，且禁止在新州以外地區旅行。

這家連鎖披薩業者除了在賓州設點，也跨足新州幾個城鎮，最近即將在德特福德(Deptford)開業。

新州 國稅局 新澤西州

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