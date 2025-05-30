賓州長上任後首訪費城華埠 讚許華裔店主反對新建76人球場

賓州州長夏皮羅(左二)上任後首訪費城華埠。( 州長臉書)

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)28日於費城華埠 出席亞裔美國人和太平洋島民宣傳月(AAPI Awareness Month)活動，這也是他任州長以來首次造訪華埠，夏皮羅對華裔店主為費城76人球場(Philadelphia 76ers)建案全力維護權益表示讚賞，樂觀期待費城今明年的多項活動能為華埠等文化熱點帶來大量遊客。

夏皮羅說，今、明年幾場國際足球世界盃比賽(FIFA World Cup)、2026年美國職棒大聯盟全明星賽(MLB All-Star Game)以及 2026 年「獨立宣言」(Declaration of Independence )250周年紀念活動都將吸引大量遊客湧入費城，希望費城文化熱點受益。

夏皮羅與華埠店家聊到各種話題，包括費城76人新球場興建地點由華埠改為南費城後如何引進商機等等。

夏皮羅與1991年進駐華埠的亞洲工藝品公司(Asia Crafts)老闆勞黛比(Debbie Law)談話；勞表示，新球場建案被取消時，她和其他相關人士都鬆了一口氣，目前有一個委員會致力美化華埠，期待吸引更多遊客、力求便利，夏皮羅說，州府團隊願意協助，費城旅遊推廣平台Visit Philadelphia正制訂計畫，推廣華埠和費城其他街區。

曾誓言不向76人體育館提供任何州府資金的夏皮羅，讚揚勞黛比參與反對這一個備受爭議的興建案，顯示這個社區真的關心社區和生活品質。

夏皮羅也提到該如何改善與英文欠佳的移民溝通、以及川普關稅政策的影響。勞表示，經銷商已警告，受關稅影響將加收費用，目前勞所經營的藝品店尚未將新增費用轉嫁給消費者，但可能很快就不得不反映到售價。

夏皮羅也與賓州亞太裔社區領導人相談，提到川普襲擊移民的影響；賓州亞裔美國人社區基金會和賓州亞太島民政治聯盟(Asian American Community Fund of Pennsylvania and Pennsylvania's Asian Pacific Islander Political Alliance)執行董事塞沙德里(Mohan Seshadri)說，他感受到一種恐懼氣氛，持有綠卡、簽證和無證移民普遍感到恐懼。

至於川普計畫公布「庇護城市」名單，並停止對這些城市提供聯邦資金；夏皮羅說，如果費城被列入名單，不排除對川普政府採取法律行動。