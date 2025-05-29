費城國殤日深夜爆槍擊2死9傷 警：至少有3槍手

費城警方在槍擊案隔日於案發地點費爾蒙特公園(Fairmount Park)檸檬丘(Lemon Hill)繼續搜尋證據。(美聯社)

就在26日晚間國殤日長周末假期將近尾聲時，費城 費爾蒙特公園(Fairmount Park)檸檬丘(Lemon Hill)一場數百人參加的活動發生槍擊 案，造成兩死九傷，死傷包括青少年和20多歲年輕人；警方研判至少有3名槍手向人群開槍，尚未確定嫌犯。

費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)說，事發當晚10時30分左右一大群人中突然出現急促槍聲，費城21歲鮑爾 斯(Mikhail Bowers)和23歲德夫林(Amya Devlin)中彈，緊急被醫，晚上10時多、11時許陸續被宣告死亡。

傷者中有三人是年僅15至17歲的青少年；其餘傷者介於18歲至28歲。警方尚未確認身分。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)在記者會上憤怒表示，這是令人髮指的暴力行為，慘無人道。

貝瑟爾表示，案發時公園有數百人，根據社群媒體分享影片，這些武器經改裝，可自動且更快射擊；他將快速槍聲描述為「戰爭之聲」。

槍擊事件發生時人群四竄，貝塞爾說，自動武器可在幾秒內打空一個彈匣；使用20發子彈的彈匣是為了殺人，屠殺且大肆傷人。

檸檬公園27日早上已重新開放，全案警方仍在調查。

目前涉案槍枝尚未找到，但貝塞爾說，那些槍很可能經過改裝，有槍械開關，這樣的開關也稱為「格洛克」(Glock)開關或按鈕，可將手槍等半自動槍械轉換為每秒發射數發子彈的全自動武器。

聯邦法律禁止擁有1986年後生產的機關槍，包括槍械開關等轉換裝置。費城和德拉瓦郡(Delaware)也禁止，美國一半州都已頒布禁令。

貝塞爾坦言，警方門戶網站獲取的情報不夠快，需要改進。