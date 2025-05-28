夏奇拉新州演唱會有麻疹患者 衛生官員憂爆傳染

新澤西州 衛生廰(New Jersey Department of Health)宣布，一名非新州居民上周在東盧瑟福(East Rutherford)的大都會體育館(MetLife Stadium)參加拉丁天后夏奇拉(Shakira)演唱會時感染麻疹 ，官員已發出警告。

夏奇拉(Shakira)5月15日舉行「2025女人不哭世界巡迴演唱會」(Las Mujeres Ya No Lloran World Tour)，吸引將近8萬名粉絲共襄盛舉；出現一名感染例後，衛生官員擔心引發大感染。

官員警告，參加演唱會並懷疑曾接觸麻疹病毒或患病的人，在前往任何醫療機構或急診室就診前務必先致電醫療院所，如果未事先致電，請勿到醫療機構就診。依演唱會日期5月15日推估，假如在演唱會上接觸麻疹病毒，最遲6月6日會出現症狀。

官員稱，尚未完全接種疫苗 、或者過去未患過麻疹的人都有感染風險。

分兩劑接種的MMR 疫苗是預防麻疹、腮腺炎和德國麻疹最安全有效的方法，還可預防併發症。

衛生當局官員建議按時接種 MMR 疫苗等常規疫苗；到海外旅行的人也該完全接種疫苗，6至11個月大的嬰兒應在旅行前接種一劑 MMR 疫苗，並在滿一歲後再接種兩劑。

麻疹症狀包括高燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅、流淚，此外，在前述症狀顯現後三至五天會出現皮疹，通常會先在臉部髮際線附近出現扁平紅斑，接著向下蔓延到頸部、軀幹、手臂、腿部和足部。官員說，麻疹還可能導致肺炎和腦腫脹，也可能導致孕婦流產、早產或嬰兒出生體重過低。

至於傳染途徑，麻疹病毒會在感染者咳嗽、打噴嚏時透過空氣傳播，感染者離開後，病毒仍會在空氣中存活長達兩小時之久；此外，接觸感染者的黏液或唾液也可能感染致病。