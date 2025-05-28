我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

夏奇拉新州演唱會有麻疹患者 衛生官員憂爆傳染

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新澤西州衛生廰(New Jersey Department of Health)宣布，一名非新州居民上周在東盧瑟福(East Rutherford)的大都會體育館(MetLife Stadium)參加拉丁天后夏奇拉(Shakira)演唱會時感染麻疹，官員已發出警告。

夏奇拉(Shakira)5月15日舉行「2025女人不哭世界巡迴演唱會」(Las Mujeres Ya No Lloran World Tour)，吸引將近8萬名粉絲共襄盛舉；出現一名感染例後，衛生官員擔心引發大感染。

官員警告，參加演唱會並懷疑曾接觸麻疹病毒或患病的人，在前往任何醫療機構或急診室就診前務必先致電醫療院所，如果未事先致電，請勿到醫療機構就診。依演唱會日期5月15日推估，假如在演唱會上接觸麻疹病毒，最遲6月6日會出現症狀。

官員稱，尚未完全接種疫苗、或者過去未患過麻疹的人都有感染風險。

分兩劑接種的MMR 疫苗是預防麻疹、腮腺炎和德國麻疹最安全有效的方法，還可預防併發症。

衛生當局官員建議按時接種 MMR 疫苗等常規疫苗；到海外旅行的人也該完全接種疫苗，6至11個月大的嬰兒應在旅行前接種一劑 MMR 疫苗，並在滿一歲後再接種兩劑。

麻疹症狀包括高燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅、流淚，此外，在前述症狀顯現後三至五天會出現皮疹，通常會先在臉部髮際線附近出現扁平紅斑，接著向下蔓延到頸部、軀幹、手臂、腿部和足部。官員說，麻疹還可能導致肺炎和腦腫脹，也可能導致孕婦流產、早產或嬰兒出生體重過低。

至於傳染途徑，麻疹病毒會在感染者咳嗽、打噴嚏時透過空氣傳播，感染者離開後，病毒仍會在空氣中存活長達兩小時之久；此外，接觸感染者的黏液或唾液也可能感染致病。

麻疹 疫苗 新澤西州

上一則

國會刪經費 華府部分政府設施恐暫時關閉

下一則

削減白卡眾院過關 印第安納州保戶雪上加霜

延伸閱讀

夏奇拉演唱會「爆麻疹危機」8萬粉絲恐染疫 參加這場的人請注意

夏奇拉演唱會「爆麻疹危機」8萬粉絲恐染疫 參加這場的人請注意
美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死

美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死
麻疹感染暴增 已超過900病例 德州最嚴重

麻疹感染暴增 已超過900病例 德州最嚴重
洛杉磯縣又確診1例麻疹 近期曾遊德州

洛杉磯縣又確診1例麻疹 近期曾遊德州

熱門新聞

庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)

招不到學生？賓州大關閉7校區

2025-05-27 14:10
數十位華人出席了俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州議會提案禁中國公民買房 華人湧入聽證會反對

2025-05-22 10:35
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

2歲童獨留高溫車內大哭 華婦被捕

2025-05-26 20:02
維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

2025-05-22 10:06

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬