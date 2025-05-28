長城中文學校2025屆畢業典禮圓滿舉行

學校老師向畢業生頒發獎狀

「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」5月18日，在春光明媚的Rosemont College，長城中文學校隆重舉行2025屆畢業典禮，為圓滿完成九年中文學習的學子們獻上最莊嚴的祝福與最深情的告別。

畢業典禮於中午12:30正式開始，現場氣氛溫馨而莊重，五位畢業生——劉思晨（Courtney Liu）、劉淑菲（Sophie Liu）、魏安安（Angela Wei）、吳繼揚（Evan Wu）、張潤怡（Runyi Zhang）身著盛裝，捧著沈甸甸的畢業證書，笑容中夾雜著自豪與不捨。他們，書寫了屬於這一代海外華裔 青少年的堅韌與光芒。

典禮伊始，校長姚海蓉滿懷深情地致開幕詞。她回顧這九年來的風雨徵程，尤其在疫情 期間，孩子們如何在口罩遮面與網課螢幕中，堅持學習中文，不畏艱難，綻放出一朵朵堅韌之花。她說道：「你們翻閱過的十二冊課本，每一頁都鐫刻著中華文化的智慧；你們寫下的每一個漢字，都在延續五千年文明的星火。」姚校長深情贈言三句古典箴言，鼓勵學生以「竹杖芒鞋輕勝馬」的樂觀面對人生風雨；以「百川歸海」的胸懷接納世界；更以「飲水思源」的精神回饋社會。

理事長莊嵐接著致辭,她為所有的學子們驕傲,為他們的努力付出有今天的收穫獻上祝福。她也提出了思維的傳承與文化的自覺。教學副校長萬應傑發表了極具啓發性的講話。他談到，曾參與學校最精彩的工作是編輯《Yearbook》。從初次採訪畢業生「中文有沒有用？」到他們最終的蛻變，他用數據說明中文的力量——世界有超40億人使用英文，而加上中國的14億人口，掌握中英文的孩子，將擁有與全球60%人口溝通的能力。「學習中文，是一場思維方式與文化深度的旅程。」 萬校長動情表示：「中文，不僅僅是語言，更是一把鑰匙，開啓思辨、審美、情感與行為邏輯的寶藏。」

師生之情,十年一瞬，一念成河。畢業班老師陳嵐作為一線見證者，她引用孔子名言「人不知而不慍」，勉勵學生們「學習不為成績，而為成為更好的自己」。她感慨道，漢語不僅是語言，更是思維傳承的基因，值得用一生去探索與珍惜。

五位畢業生也依次發表了感言。從「零基礎學中文」的吳繼揚，到「從學前班堅持十年」的劉淑菲，他們回憶起每一個周日的堅持，每一篇作業的挑戰，以及中文學校帶來的演講、乒乓、油畫、中華美學等多元課程帶來的成長。魏安安動情地說：「我愛我的雙語背景，感謝父母讓我走上這條中英文交融的成長之路。」張潤怡更以「隨著年齡增長，學習中文的性價比越來越高」贏得滿堂共鳴。

家長感言,提出堅持的意義，文化的重量。家長代表齊興雲發言提到：「在海外，中文學習不一定能幫助孩子進名校，但卻是對孩子大腦最深層的文化啓迪。」他感慨，中文學校是「一個社區，更是一個大家庭」，讓家長彼此互助、共同堅持。吳去非強調中文語言的美，「中國人說話，總帶著成語和詩句，千錘百鍊，字字珠璣」；Lily Tang鼓勵更多家庭「做中文學習的義工」；李愛輝更在臺上哽咽，「孩子堅持十年，能在沙發上看中文綜藝節目大笑，是最好的回報。」

九年厚積，一朝盛放。在頒獎環節中，學校領導向畢業生們頒發了畢業證書和紀念禮包（內含精選中文常讀書籍與畢業紀念冊）。除此之外，五位畢業生還都根據各自在本校連續學習中文的年限獲得了「持續學習中文」獎學金。此外，還對2024-2025學年的演講比賽與認字比賽獲獎學生進行了隆重表彰，涵蓋K-3年級到AP中文班多個組別，展現了學校全面、多層次的語言培養體系。

典禮的最後，全體畢業生、家長與教師們合影留念，記錄這一珍貴時刻。長城中文學校理事會與行政團隊在幕後默默付出，確保了本次活動的順利進行。在這個充滿離情與希望的日子裡，理事會也祝願所有畢業生懷抱中文賦予的文化自信，走向更廣闊的天地。不負韶華，前程似錦！

長城中文學校成立於1996年，是費城 地區最早的中文學校，致力於推廣中文教育和中華文化。2024年9月，長城中文學校搬遷至羅斯蒙特學院（Rosemont College），新校園設施更加完善，為學生提供了更優質的學習環境。學校每週日上課，涵蓋中文教學、SAT 輔導、繪畫和民族舞蹈等文化課程，積極為華人 社區提供優質的教育資源。學校官網：www。Greatwall。org，聯繫方式：[email protected]。 （照片提供：鄭淇）