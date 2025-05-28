費城觀音堂舉行免費佛法交流及慈心素食活動
陽光明媚的5月24日，費城觀音堂在南費城華達大酒樓舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生1000多人參加，免費品嘗美味素食午餐，一起體驗吃素的樂趣。酒樓內外人山人海，眾人懷著感恩的心，一起領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啟心靈的盛宴，共同度過一個愉快並充滿意義的週末。
來自紐約、洛杉磯、科州、康州、芝加哥、波士頓、密歇根、夏威夷、多倫多，蒙特利爾等十個地區的義工師兄們前來助緣，展現無我利他的慈悲精神，傳播佛法大愛。本地的義工師兄們幾個月前就開始辛勤忙碌，為本次大型素食活動做準備，熱情歡迎各界有緣眾生的到來。他們有的派發宣傳單張，有的講解書籍佛法知識，有的攙扶年老長者落座，有的維持場內秩序，有的準備素食餐飲，有條不紊，讓各界有緣眾生走近佛法，認識自我，讓佛光普照心田，開啓本具的智慧德能。
費城義工王懷卿與來自多倫多的Goldon師兄擔任分享會主持人。首先觀看兩段盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡的震撼視頻；接著觀看了「佛法不是迷信，是教育」 「回歸淨土」「觀世音菩薩介紹」等視頻，讓人瞭解2500年前，偉大的佛陀歷盡千辛萬苦將佛法真諦傳入人間，引導眾生破迷開悟，走向究竟解脫。佛陀以慈心悲願來救度眾生，用智慧方法來教化度眾。佛陀的智慧猶如一盞明燈，照亮了信眾的心，指引人們去探索宇宙真理的真相——一生從何而來，一生為何而去？
接著播放了盧台長看圖騰視頻，讓人瞭解一切的發生，都是必然，因緣會遇時，果報自受，世人都活在因緣果報編織的塵網之中。盧台長慈悲救眾，在人間弘法數十載，免費為大眾看圖騰，為的是能喚醒執迷不悟的眾生，去惡從善，知因懂果，並能夠運用佛法的智慧指導人生，改變命運，離苦得樂。
費城的小佛子們念誦經文《大悲咒》《心經》，並表演情景劇《神奇的准提神咒》，讓眾人瞭解到神奇的《准提神咒》可以讓人心想事成。來自洛杉磯的Kristine同修分享學佛改變命運，運用「五大法寶」戰勝癌症、蕁麻疹、抑鬱症與躁鬱症徹底康復。費城的甄玉銀同修也分享了學佛保佑全家身體健康，平安吉祥。眾人還觀看了放生的視頻，瞭解為什麼要放生，以及放生的好處。
本次活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知道人生無常，知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。義工陳潔、王旭聃、湯玉儀、王思譿、羅菲菲、楊燕、陳開先、曾梅珠、施巧兒、羅大林等師兄紛紛表示，上善若水，我們要學習水隨緣的精神，多做善事，多幫助別人，用慈悲喜捨的精神產生出無限的能量，利益眾生。感恩大家蒞臨此次免費佛法交流活動，讓我們常念觀世音菩薩的慈悲，常念佛恩，利樂有情，同奔極樂，祝大家法喜充滿。
心靈法門主要是運用「念經、許願、放生、白話佛法、懺悔」五大法寶，並通過《白話佛法》指引人們修心修行，用人間佛法解決生活中困難的同時，提升個人境界，轉識為智，化煩惱為菩提。
費城觀音堂自2016年元月份成立以來，本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，消除孽障。為了增進佛法走進大眾的生活，費城觀音堂這些年來在費城東北區、南費城等地區多次舉辦免費的素食視頻分享會活動，傳播大乘佛法精髓，戒殺勸生，廣結善緣，將觀世音菩薩大慈大悲的理念播種到眾生的心田。（費城觀音堂供圖）
費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm
地點：913 Arch St 3rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107，電話：215-995-1176
•每週日11:30am-1pm 有《白話佛法》共修活動，並提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、經書、學佛用具全部免費結緣。弘揚大乘佛法精髓，傳播中華傳統文化。在費城東北區，每週六上午 10點到中午12點，也有免費共修活動。
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