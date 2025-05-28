費城觀音堂舉行免費佛法交流及慈心素食活動

素食分享會現場人山人海

陽光明媚的5月24日，費城 觀音堂在南費城華達大酒樓舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生1000多人參加，免費品嘗美味素食午餐，一起體驗吃素的樂趣。酒樓內外人山人海，眾人懷著感恩的心，一起領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啟心靈的盛宴，共同度過一個愉快並充滿意義的週末。

來自紐約、洛杉磯 、科州、康州、芝加哥、波士頓、密歇根、夏威夷 、多倫多，蒙特利爾等十個地區的義工師兄們前來助緣，展現無我利他的慈悲精神，傳播佛法大愛。本地的義工師兄們幾個月前就開始辛勤忙碌，為本次大型素食活動做準備，熱情歡迎各界有緣眾生的到來。他們有的派發宣傳單張，有的講解書籍佛法知識，有的攙扶年老長者落座，有的維持場內秩序，有的準備素食餐飲，有條不紊，讓各界有緣眾生走近佛法，認識自我，讓佛光普照心田，開啓本具的智慧德能。

費城義工王懷卿與來自多倫多的Goldon師兄擔任分享會主持人。首先觀看兩段盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡的震撼視頻；接著觀看了「佛法不是迷信，是教育」 「回歸淨土」「觀世音菩薩介紹」等視頻，讓人瞭解2500年前，偉大的佛陀歷盡千辛萬苦將佛法真諦傳入人間，引導眾生破迷開悟，走向究竟解脫。佛陀以慈心悲願來救度眾生，用智慧方法來教化度眾。佛陀的智慧猶如一盞明燈，照亮了信眾的心，指引人們去探索宇宙真理的真相——一生從何而來，一生為何而去？

接著播放了盧台長看圖騰視頻，讓人瞭解一切的發生，都是必然，因緣會遇時，果報自受，世人都活在因緣果報編織的塵網之中。盧台長慈悲救眾，在人間弘法數十載，免費為大眾看圖騰，為的是能喚醒執迷不悟的眾生，去惡從善，知因懂果，並能夠運用佛法的智慧指導人生，改變命運，離苦得樂。

費城的小佛子們念誦經文《大悲咒》《心經》，並表演情景劇《神奇的准提神咒》，讓眾人瞭解到神奇的《准提神咒》可以讓人心想事成。來自洛杉磯的Kristine同修分享學佛改變命運，運用「五大法寶」戰勝癌症 、蕁麻疹 、抑鬱症與躁鬱症徹底康復。費城的甄玉銀同修也分享了學佛保佑全家身體健康，平安吉祥。眾人還觀看了放生的視頻，瞭解為什麼要放生，以及放生的好處。

本次活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知道人生無常，知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。義工陳潔、王旭聃、湯玉儀、王思譿、羅菲菲、楊燕、陳開先、曾梅珠、施巧兒、羅大林等師兄紛紛表示，上善若水，我們要學習水隨緣的精神，多做善事，多幫助別人，用慈悲喜捨的精神產生出無限的能量，利益眾生。感恩大家蒞臨此次免費佛法交流活動，讓我們常念觀世音菩薩的慈悲，常念佛恩，利樂有情，同奔極樂，祝大家法喜充滿。

心靈法門主要是運用「念經、許願、放生、白話佛法、懺悔」五大法寶，並通過《白話佛法》指引人們修心修行，用人間佛法解決生活中困難的同時，提升個人境界，轉識為智，化煩惱為菩提。

費城觀音堂自2016年元月份成立以來，本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，消除孽障。為了增進佛法走進大眾的生活，費城觀音堂這些年來在費城東北區、南費城等地區多次舉辦免費的素食視頻分享會活動，傳播大乘佛法精髓，戒殺勸生，廣結善緣，將觀世音菩薩大慈大悲的理念播種到眾生的心田。（費城觀音堂供圖）

費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm

地點：913 Arch St 3rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107，電話：215-995-1176

•每週日11:30am-1pm 有《白話佛法》共修活動，並提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、經書、學佛用具全部免費結緣。弘揚大乘佛法精髓，傳播中華傳統文化。在費城東北區，每週六上午 10點到中午12點，也有免費共修活動。