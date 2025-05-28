美國閩南親友聯誼總會舉行第二屆就職盛典 吳榕生任會長 吳錦釗任理事長 黃煒秋任榮譽會長

閩南會第二屆就職典禮，福建省僑聯主席陳式海（前右9）左9為吳榕生、右6、8為吳錦釗、黃煒秋親臨見證。（記者劉偉/攝影）

美國閩南親友聯誼總會(SOUTHERN FUJIANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION OF USA，下簡稱“閩南會“)第二屆就職典禮5月25日在費城 金鼎酒家隆重舉行。由福建省歸國華僑聯合會主席陳式海率領的福建省僑務代表團一行6人、中國駐紐約總領事館領僑處副主任李德、副領事周凱良與閩南會理事會成員、賓州華人 僑團聯盟（下簡稱“聯盟”）各僑領及來自費城、新澤西 、紐約等地40多個社團代表逾300多位來賓參加了此次盛典。

當天隨同陳式海主席來訪的代表團成員還包括世界中餐業聯合會副會長武力、平潭綜合試驗區僑聯主席、福建省僑聯經濟科技部部長林旭、福州市僑聯副主席李清華、福建僑聯文化交流部二級調研員黃進叉。聯盟榮譽秘書長朱楓也出席了與僑聯代表團的座談會。

就職典禮由聯盟榮譽秘書長王玉明主持。在中美國歌之後，閩南會首任會長、已80多歲高齡的黃煒秋首先發言，他深情回顧了60年前作為華僑大學代表參加16年國慶，見到毛澤東主席、朱德委員長、周恩來總理等老一輩新中國領導人的激動時刻，及十年前創立閩南會的歷程，表達了對祖國與家鄉的深厚感情，讓全場為之動容。

新任會長吳榕生、理事長吳錦釗、榮譽會長黃煒秋及全體職員，在李德、陳式海監誓下正式就職。黃煒秋與吳榕生舉行交接印鑒與證書儀式。吳榕生在就職致詞中強調，將會與聯盟的各僑團一道，繼續發揚“勤勞、誠信、拼搏”的閩南精神，團結服務鄉親、推動文化傳承、服務社區發展、促進國際交流，為中國的和平統一和中華民族的復興譜寫新篇章。

陳式海表示，有幸相聚在“友愛之城”費城，共同見證閩南會第二屆理事會的就職典禮並代表福建僑聯向新當選的理事會成員表示祝賀。他指出，新一屆理事會不僅是職務的交接，更是使命的延續與升華。期待理事會團結鄉親、關注青年成長、做好福建文化的使者和中美友好的橋梁。李德在致辭中對陳式海一行表示歡迎，充分肯定了閩南會十年來紮根社區、心系祖國，為僑胞謀福祉、促進祖籍國的發展和中美友好做出的積極貢獻，希望新的理事會能開創新的黃金十年。

聯盟執行主席陳展遠、賓州州長亞裔 事務委員會主席陳威、賓州議會議員Jared solomon、Anthony Bellmon,費城市議會少數黨主席Kendra Brooks、前市議員David Oh等均到會祝賀並發言，紛紛表示將在議會推動對社區和商業發展有利的法案，保障華人的權益。陳威還代表賓州參議員Nickil Saval向吳榕生頒發賀函。年輕的吳錦釗則在最後的發言中強調，要多關注和帶領閩南僑團年輕一代的華人，共同傳承閩南精神。

就職典禮還穿插了精彩的文藝演出和抽彩活動，文娛節目由金魁明和彭婧主持。

閩南會給新任理事會主要僑領頒發聘書。右起為法律顧問王玉明、榮譽會長黃煒秋、會長吳榕生、理事長吳錦釗、秘書長金魁明。（記者劉偉/攝影）