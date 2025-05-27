南澤西亞裔聯盟 歡慶亞太裔傳統月

南澤西第五屆亞太裔傳統月慶祝活動在櫻桃山西高中舉行，許多嘉賓到場同賀。（主辦方提供）

由南澤西亞裔 美國人聯盟組織的第五屆AAPI傳統月慶祝活動，日前在櫻桃山西高中(Cherry Hill High School West)舉行。南澤西亞裔美國人聯盟主席高霓表示，亞太裔仍然存在嚴峻挑戰，族裔應更團結且互相支持，並充分利用選票發聲。

華夏中文學校、南澤西中文學校、維圖拉健康中心(Virtua Health)、庫珀醫院(Cooper Hospital)等組織、商家都積極參與了當天活動。包括中國、越南 、韓國、印度 ，柬埔寨，菲律賓等傳統節目表演，吸引許多觀眾駐足觀賞。

聯邦參議員金安迪(Andy Kim)、國會眾議員諾克羅斯(Donald Norcross)代表哈克利(Dalin Hackley)、卡姆登郡委員會委員珍妮佛‧弗雷雪(Jennifer Fleisher)、櫻桃市市長大偉‧弗雷雪(Dave Fleisher)、摩爾鎮市長昆頓·勞(Quinton Law)，伊夫舍姆(Evesham)市長維西(Jacklyn Veasy)，櫻桃山教育委員會主席溫特斯(Gina Winters)等人都到場共襄盛舉。.

高霓感謝董事會成員和志願者的辛苦籌備及各界支持。她說，亞太裔仍然存在嚴峻挑戰。自今年初以來，少數族裔和移民社區面臨著越來越多的有害媒體描述，及日益增長的恐懼，甚至遭恐嚇驅逐出境的威脅，「我們比以往任何時候都更需要建立更廣泛的聯盟，」她疾呼大家相互支持，也鼓勵用選票來發出聲音、爭取權利。