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招生情形每況愈下 賓州大關閉7校區

編譯俞仲慈／綜合報導
由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)
由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)

賓州州立大學(Pennsylvania State University，PSU)近年不敵人口結構改變，招生人數銳減引發財務危機，董事會日前通過決議，宣布關閉七個校區。

根據美聯社報導，該校董事會歷經近兩個小時網路公開會議以及數小時閉門辯論後，以25票贊成、8票反對通過決議，宣布關閉杜波依斯(Dubois)、費耶特(Fayette)、蒙特艾托(Mont Alto)、新肯辛頓(New Kensington)、申南戈(Shenango)、威克斯-巴里(Wilkes-Barre)和約克(York)等七處校區，

PSU目前約有2萬3000名學生，即將關閉七所小區招生規模最小，今年僅招收3000多名學生，尚不足學生總數4%；而且校方強調，即使校區關閉，學生受教權益與攻讀的學位均不受影響，同時該校仍將是「十大聯盟」(Big Ten Conference)所有公私立大學占地面積最大的高等學府。

PSU校長本達普迪(Neeli Bendapudi)在宣布關閉分校後坦承，隨著出生率與大學入學率雙雙下滑，該校與全國其他高等院校面臨營運危機，關閉部分校區後，該校獲贈的土地將更獲得更具「戰略性與前瞻性」的運用。

不過反對者主張，受影響社區以及投票受託人在進行關鍵投票前，並未獲得完整訊息，投下反對票的董事盧布拉諾(Anthony Lubrano)指出：「這是董事會有史以來最具影響力的投票，將於本校產生的深遠影響遠遠超過當前情勢。」

同時受校區關閉影響的社區，當地選出的民代也紛紛表達不滿，因為往年未補貼賓州學生學費，向PSU撥款數億元經費，全部打水漂。

另外前PSU美式足球四分衛、也是投票受託人麥格洛因(Matthew McGloin)坦承，原本對關閉校區內心糾結，但考量校方營運的最大利益，最終決定投下贊成票。

投票 賓州

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