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年薪110萬 路州大泰特接任羅格斯大學校長

編譯周芳苑／綜合報導
路易斯安納州立大學(Louisiana State University)校長泰特(William Tate IV)出任羅格斯大學第22任校長。(路易斯安納州大官網)
路易斯安納州立大學(Louisiana State University)校長泰特(William Tate IV)出任羅格斯大學第22任校長。(路易斯安納州大官網)

羅格斯大學(Rutgers University)延攬路易斯安納州立大學(Louisiana State University)校長泰特(William Tate IV)出任第22任校長，7 月1日上任，雙方簽訂五年合約，泰特基本工資每年110萬元，另將依績效評估最高獲得基本薪資32%的獎金，他也將成羅格斯大學歷來最高薪校長。

泰特2024年與路易斯安納州立大學簽三年續約合約，年薪75萬元；跳槽到羅格斯大學後，基本年薪立即上跳至110萬元。

泰特將接替即將卸任的霍洛威(Jonathan Holloway)。

除了基本工資，泰特每年最高可獲相當於基本薪資32%的獎金；第二年起，年獎將至少達基本薪資的10%。泰特還將額外獲得37.5萬美元年度遞延薪酬(deferred compensation)，將在任職第五年年底支付，屆時將達187.5萬元。

羅格斯即將卸任的霍洛威校長任職五年後，目前基本工資是91萬9639元，去年9月宣布卸任時的基本工資是88萬8540元、獎金21萬4106元。

泰特將成為羅格斯大學最高薪的校長，卻不是最高薪員工；該校坐領最高薪的往往是教練，橄欖球隊主教練希亞諾(Greg Schiano)年收入625萬元、籃球隊主教練皮基爾(Steve Pikiell)年收入325萬元。

高等教育紀事報(The Chronicle of Higher Education)針對2023年各大學校長薪酬進行分析，休士頓大學(University of Houston)校長卡托爾(Renu Khator)當年年收190萬元，在公立高等教育體系居冠。

泰特也將被任命為羅格斯終身教職人員，並獲大學教授和傑出教授頭銜。如卸任校長職而重返教職，將擁有該校所有大學教授最高薪資。

身為校長，泰特將享多項福利，包括位於皮斯卡塔韋(Piscataway)的一棟房子、每年1.5萬元汽車補貼、一名司機、另有其他大學標準福利。

羅格斯大學去年10月委託獵人頭公司WittKieffer物色新校長；該校校長遴選委員會聯合主席托爾斯(Amy L. Towers)說，總統川普(Donald Trump)剛上任對大學採行一連串行政命令，高等教育領域負責人多不願在院校面臨危機時考慮換工作，選才過程起初不順利。

基本工資 路易斯安納州 休士頓

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