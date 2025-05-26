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新州城大併入肯大 改名肯恩澤西城市大學

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州肯恩大學(Kean University)與新澤西城市大學(New Jersey City University)兩所公立大學日前同意合併，連年陷財務困境的新澤西城市大學將更名「肯恩澤西城市大學」(Kean Jersey City)，肯恩大學名稱不變。

兩校校長簽署意向書(letter of intent)，尚待監管部門和認證機構批准、兩校達最終協議。

肯恩大學校長雷波萊特(Lamont Repollet)說，兩校透過合併將打造更強大、更具韌性的公立高等教育體系，滿足新州學生和社區的需求。

宣佈合併前，肯恩大學、新澤西城市大學各約有1萬7000名、5500名學生。

在新澤西城市大學董事會接受肯恩大學提議、並啟動合併程序後，雷波萊特3月表示，完成合併可能需要兩年。

新澤西城市大學位於哈德遜郡(Hudson County)有近百年歷史，近年深陷財務危機，可望藉由與肯恩大學合併繼續運作。

根據協議，肯恩大學將承擔新澤西城市大學的資產和負債；肯恩大學將任命校長領導更名後的大學。新澤西城市大學的學生將成為肯恩大學學生。

兩校都未透露是否會因合併而裁員。

肯恩大學1855年成立，前身是紐瓦克師範學校(Newark Normal School)，歷經1937、1973年更名，1997年正式由學院升格為大學，採用目前校名。

肯恩大學有若干校區，目前在中國與溫州大學(Wenzhou University)合作有一大型校區。校本部位於聯合郡(Union County)，有主校區及其他據點，另在海洋郡(Ocean County)也有校區Kean Ocean； 2019年又在莫里斯郡(Morris County)傑佛遜(Jefferson)設立另一校區Kean Skylands。

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