飛安問題頻傳 紐瓦克機場搭機客減少

新澤西州紐瓦克自由國際機場5月第二周搭機旅客較去年同期大減20%，其中聯合航空(United Airlines)所受影響最大。(紐瓦克機場臉書)

新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)最近幾周因為施工以及空中交通管制系統通訊出問題，導致航班頻繁取消、延誤， 5月第二周搭機旅客較去年同期大減20%。其中聯合航空(United Airlines)所受影響最大。

NBC News針對運輸安全管理局(TSA)數據分析後發現，乘客對空中交通管制員與飛機失聯的報導感到恐慌，也對因此造成的大規模航班延誤沮喪，造成紐瓦克機場 搭機旅客減少。

紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)旅客人數增加16%，紐約甘迺迪國際機場 (JFK Airport)旅客略增。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)聲明，國殤日周末(Memorial Day weekend)航班將比平常多，全美預計有5萬4000航班。今夏航班將逐周增長，7月底最多，到8月底前還將有六天超過5萬4000航班。

新州紐瓦克機場因空中交通通訊出問題，管制員4月28日與引導飛機失聯90秒，聯邦航管局提議減少航班。

美運輸部長達菲(Sean Duffy)說，聯航5月初自願減少紐瓦克機場每天35個航班。

達菲上周宣布航管局和航空公司正商談減少紐瓦克機場航班以來，航班取消率大降。FlightAware 數據顯示，上周多數時候，紐瓦克取消航班在全美所佔比例為35% 至 60%，16日取消率降至 15%、17日再降至 9%。

聯邦航管局稱，紐瓦克機場應有38名持證管制員，目前只有22 名；4月28日幾名管制員因傷缺勤，雪上加霜。

美國飛航管制員協會(National Air Traffic Controllers Association)主席丹尼爾斯(Nick Daniels)說，空中交通管制員短缺是全國性問題，整個系統應有1萬4663名人員，如今只有1萬800人，許多管制員每週工作六天、每天10小時。航空系統正面臨巨大壓力，士氣低落。