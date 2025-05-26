「魅力台灣」展現多元文化魅力 新州演出迴響熱烈

國立台灣體育運動大學組成的「魅力台灣」文化巡演團來新州演出，受到歡迎。（記者劉偉/攝影）

為慶祝「美國台灣傳統周」及「加拿大亞裔傳統月」活動，由中華民國 僑委會組織，新澤西 普林斯頓中文學校主辦、國立台灣體育運動大學組成的魅力台灣文化巡演團，日前在新澤西南布朗仕維克高中(South Brunswick High School)演出，透過張力十足的表演藝術，向近600名觀眾展現台灣多元文化的獨特魅力，

去年7月上任的台北駐紐約經文處處長李志強到場祝賀，並簡單介紹了經文處的服務工作範圍。新澤西馬伯羅市(Plainsboro)副市長David Bander表示，很期待這場精彩的活動和精彩的表演。僑務促進委員、此次活動籌委會主委謝嘉文也代表主辦方感謝演員、普林斯頓中文學校籌委會與所有義工朋友的幫忙。

當天到場的還有華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇，經文處僑務組主任黃儷萱等數十位嘉賓。

此次演出融合文化交融與創新詮釋，藉由舞蹈、音樂與戲劇等多元形式，重新呈現台灣當代人文風貌與族群多樣性，讓海外觀眾看見不一樣的台灣。其中以觀眾耳熟能詳的台灣民謠「望春風」、「月亮代表我的心」為開場節目，獲得全場應和；展現台灣民俗的舞蹈「食尚玩家」喜慶歡快；氣勢磅礡的「龍虎兄弟」帶來文化震撼。

舞蹈「太平洋的風」、「群星會」、「彩虹的傳說」等，從不同角度表達了台灣的文化美。最後的主題舞蹈「魅力台灣」以台灣引以為傲的知名產品作為文化符號，讓更多人認識台灣。