阻擋ICE探員逮捕紐瓦克市長 新州議員麥克伊弗被控2罪

美國國土安全部公布一段影片顯示，紐瓦克市長被捕前，麥克伊弗(穿紅外套者)推撞一名戴著深色面罩的警員。(影片截圖)

新澤西州民主黨 眾議員麥克伊弗(LaMonica McIver)因襲擊移民 官員、企圖阻止移民和海關執法局(ICE)逮捕紐瓦克(Newark)市長，而被控襲擊罪，日前首次遠距出庭受審，新州聯邦法官暫予釋放，6月將辦聽證會。

麥克伊弗在國會開庭進行初審期間遠距出庭，被控襲擊、抵抗和阻礙兩項罪名。她5月9日在移民和海關執法局管理的拘留所德萊尼廳(Delaney Hall)外發生的衝突中，抵抗並妨礙警員執勤。

檢察官起訴書稱，麥克伊弗試圖阻止逮捕今年參加新州州長初選的民主黨紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)，而且對國土安全調查局(Homeland Security Investigations)和移民海關執法局人員又推又抓。

法官亞當斯 (Stacey Adams)主持這場約15分鐘的聽證會，麥克伊弗在紐瓦克法庭遠距出庭否認指控，並表示當時是去她所屬選區的ICE機構進行監督，那是工作，也是作為國會議員的合法權利。

檢察官說，每項指控最高可判處八年監禁。

臨時美國檢察官哈巴(Alina Habba)在巴拉卡被捕後曾指控他非法侵入，但19日在社群媒體貼文說，改而指控女議員麥克伊弗。

對麥克伊弗提起訴訟是針對現任國會議員極罕見的聯邦刑事案，罪名並欺詐或腐敗。

美國國土安全部公布一段影片顯示，紐瓦克市長被捕前，麥克伊弗站在鐵絲網圍欄的設施旁，市長在圍欄的街道側被捕，她和警員穿過大門，並和其他人一起高喊，要求他們將市長圍住；麥克伊弗在警員密集包圍中，先用左肘、再用右肘推撞一名戴著深色面罩的警員；看不出來這些肢體接觸是否故意。

起訴書稱，麥克伊弗用前臂猛擊一名警員，試圖抓住該警員制伏。

21日開庭時，雙方對於麥克伊弗是否可因私人原因出國有所爭執；亞當斯曾說，她面前的一項協議規定只能因公出行，但麥克伊弗律師菲什曼(Paul Fishman)說，麥克伊弗已經計畫度假，潛逃的可能性為零。

法官亞當斯說她可接受這樣的旅行安排，但要求檢方和辯方進行討論，一旦可行，就將達成的協議發給她。

初步聽證會(preliminary hearing)排定6月11日舉行，法官特別提到麥克伊弗本人需到場。