「美新」全美最佳州排行出爐 新澤西列19

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)根據醫療保健、教育等八大類別進行評分，公布2025年全美最佳州排行榜 ，新澤西州 名列全美第19。

這一項年度排名的依據有八大類別，包括醫療保健、教育、經濟、基礎設施、機會、財政穩定性、犯罪與懲戒(crime and corrections)以及自然環境。

新澤西州在教育和醫療保健方面有卓越的表現最好；其中，教育方面排名第一，醫療保健方面排名第五。 此外，犯罪與懲罰、自然環境這兩大類也可圈可點，均居第10。而在基礎設施方面，新州排第12位。

不過， 新澤西州在財政穩定性排名第49位、機會排名第45、經濟排名第31位，反映出該州人們長期以來對負擔能力和預算挑戰有所擔憂。

在美新世界報導最新公布的年度排行榜上，猶他州的整體排名居冠，其次依序是新罕布夏州、愛達荷州、明尼蘇達州和內布拉斯加州。第六到第九的各州依序是佛羅里達州、佛蒙特州、南達科他州、麻州和華盛頓州。

東北各州當中，紐約州排名22、賓州排名41。

至於全美排名墊底的十州，除了第41名是賓州外，其他各是42名奧克拉荷馬州 、43名密西根州、44名阿肯色州、45名阿拉巴馬州、46名西維吉尼亞州、47名新墨西哥、48名密西西比州、49.名阿拉斯加州 、50名 路易斯安納州。