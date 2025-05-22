我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

「美新」全美最佳州排行出爐 新澤西列19

編譯周芳苑／綜合報導

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)根據醫療保健、教育等八大類別進行評分，公布2025年全美最佳州排行榜 ，新澤西州名列全美第19。

這一項年度排名的依據有八大類別，包括醫療保健、教育、經濟、基礎設施、機會、財政穩定性、犯罪與懲戒(crime and corrections)以及自然環境。

新澤西州在教育和醫療保健方面有卓越的表現最好；其中，教育方面排名第一，醫療保健方面排名第五。 此外，犯罪與懲罰、自然環境這兩大類也可圈可點，均居第10。而在基礎設施方面，新州排第12位。

不過， 新澤西州在財政穩定性排名第49位、機會排名第45、經濟排名第31位，反映出該州人們長期以來對負擔能力和預算挑戰有所擔憂。

在美新世界報導最新公布的年度排行榜上，猶他州的整體排名居冠，其次依序是新罕布夏州、愛達荷州、明尼蘇達州和內布拉斯加州。第六到第九的各州依序是佛羅里達州、佛蒙特州、南達科他州、麻州和華盛頓州。

東北各州當中，紐約州排名22、賓州排名41。

至於全美排名墊底的十州，除了第41名是賓州外，其他各是42名奧克拉荷馬州、43名密西根州、44名阿肯色州、45名阿拉巴馬州、46名西維吉尼亞州、47名新墨西哥、48名密西西比州、49.名阿拉斯加州、50名 路易斯安納州。

新澤西州 阿拉斯加州 奧克拉荷馬州

上一則

教宗良14世伊州故居上市 鎮府擬徵收變歷史遺址

下一則

波士頓市府團隊2成員涉家暴 吳弭解雇華裔官員

延伸閱讀

夏奇拉演唱會「爆麻疹危機」8萬粉絲恐染疫 參加這場的人請注意

夏奇拉演唱會「爆麻疹危機」8萬粉絲恐染疫 參加這場的人請注意
賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編
紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局

紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局
罷工結束 新澤西通勤鐵路20日恢復

罷工結束 新澤西通勤鐵路20日恢復

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病