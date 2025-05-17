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新州教師中位薪資8萬 1學區卻達近12萬

編譯周芳苑／綜合報導
伯根郡(Bergen)北谷學區(Northern Valley Regional)教師中位年薪達11萬9285元。(北谷學區臉書)
伯根郡(Bergen)北谷學區(Northern Valley Regional)教師中位年薪達11萬9285元。(北谷學區臉書)

教書並非足以致富的職業，但如果經驗豐富，年薪可上看六位數。根據新澤西州「納稅人教育支出指南」(Taxpayers Guide to Education Spending)，新州2023-24學年公立學校教師年薪中間值超過8萬元，收入最高的伯根郡(Bergen)北谷學區(Northern Valley Regional)達11萬9285元。

新州收入最高的15個學區，教師年薪中間值數達六位數。

數據顯示，北谷學區2023-24學年一半教師年薪超過11萬9285元。

新州媒體NJ Advance Media針對州數據分析稱，新州收入最高的學區往往是大型學區或者沒有小學的地區性高中學區；而薪資最高學區的教師往往年資更豐富，高於新州12.5年平均年資。

在15個薪資最高學區中，11個學區的教師經驗比全州平均年資至少多一年。

新州數據顯示，蘇塞克斯郡Sussex County的基塔提尼學區(Kittatinny Regional)教師平均年資19年，全州另外只有三個學區教職員年資更長。

一年一度公布的「納稅人教育支出指南」明列各學區教職員薪資，由各區自行提報。

新州共15個學區2023-2024年教師薪資平均高於10萬元。排名前五的學區如下：

第一名：伯根郡北谷學區：年薪中間值11萬9285元，較前一年增加1.6%，平均年資16.2年。

第二名：伯根郡帕斯卡克谷學區(Pascack Valley Regional)：年薪中間值11萬6240 元，較前一年增加4.04%，平均年資17.5 年。

第三名：莫里斯郡(Morris)莫里斯丘學區(Morris Hills Regional)：年薪中間值10萬5599 元，較前一年增3.17%，平均年資16.3 年。

第四名：伯靈頓郡(Burlington County) 萊納佩學區(Lenape Regional)：年薪中間值10萬4969 元，較前一年增加2.46%，平均年資16.6 年。

第五名：伯根郡哈肯薩克學區(Hackensack)：年薪中間值10萬4596 元，較前一年增加1.43%，平均年資12.8 年。

學區 新州 新澤西州

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