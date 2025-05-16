新州婦賣淫 絨毛泰迪熊藏60萬現金

警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新澤西州中年婦女迪恩諾(Daniela Diienno)經營水療中心Bliss Spa賣淫，警方臥底一年後突擊該色情場所和住宅，現場破獲被塞入大絨毛泰迪熊的60萬元現金、奢侈品和一輛特斯拉 汽車。

警方上周突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。

警方並調查迪恩諾的住所，在該處搜獲65萬元現金，其中一大筆巨款被縫在泰迪熊裡面，另有一輛2025年份特斯拉(Tesla)Model Y汽車、勞力士(Rolex)和卡地亞(Cartier)奢華名牌手錶。

此外，警方從迪恩諾的銀行帳戶查獲10萬4373元；創下該市鎮最大的資產扣押案。

愛迪生警察局局長布萊恩(Tom Bryan)聲明表示，尋獲的現金金額和精心設計的隱藏手段，足以顯示其非法行動複雜且利潤非常豐厚；警方將繼續努力，在社區裡清除這些場所。

警方另外逮捕的四名女子包括紐約州 馬斯佩斯(Maspeth) 30歲女子博薩達 (Vanessa Bosada)、新州 紐瓦克 (Newark)26歲女子貝爾弗斯 (Eduardo Beilfus)、紐約州揚克斯(Yonkers)45歲女子帕拉西奧斯 (Maria Palacios) 以及新州羅塞爾(Roselle) 26歲女子坎寧 (Alisson Cunningham)，均被控從事或招攬賣淫。

警方稱，迪恩諾被控一級洗錢、二級促進組織街頭犯罪、三級促進賣淫和四級維持賣淫場所等罪。據稱，目前被關押在米德爾塞克斯郡成人懲教中心)Middlesex County Adult Correction Center)，等待拘留聽證。

Bliss Spa另因違反衛生多項法規被吊銷營業執照。