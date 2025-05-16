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反映全國趨勢 新州銀行搶案15年大減90%

編譯周芳苑／綜合報導
人們改用無現金支付，是導致銀行槍劫減少的其一因素。(pexels)
人們改用無現金支付，是導致銀行槍劫減少的其一因素。(pexels)

聯邦調查局(FBI)20年統計數據顯示，新澤西州2023年僅發生18起銀行搶劫案，較2008年的194起驟降90%；新州近15年銀行槍案大減與全美趨勢相呼應，保安加強、現金使用減少都大有幫助。

據調查，全美近20年來銀行搶劫案大幅減少83%，從2004年的7556起降至2023年的1263起。

就連美國銀行搶劫勝地「加州」也出現類似情況。2003年發生1153起銀行搶劫案，到了 2021、2022和2023年，全州每年搶劫案都不到200起，2022年僅172起創新低。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授麥克里(Robert McCrie)研究銀行犯罪數據已有50多年，他說，銀行槍劫明顯減少，這樣的數字很了不起。

麥克里分析，有幾個因素造成銀行槍劫減少。

首先是銀行大樓數量減少；聯邦數據顯示， 全美2008年有超過8.2萬家銀行分行， 2023年降至7萬家以下。其次，想搶劫者知道銀行加強安保，可盜金額比以前少得多。

美國國家刑事司法協會(National Criminal Justice Association)稱，21世紀初，銀行搶劫案平均被盜金額約9600元，2013年左右約降至7500元，聯邦調查局2019年稱，平均被盜金額降至4000元。

攝像頭無處不在，是遏止銀行槍劫的另一要素。當局稱，新州普林斯頓去年 7月發生一起銀行槍劫案，就是因為槍劫過程被監視器攝錄，警方在臉書(Facebook)發布照片、多家媒體跟進報導後而捕獲嫌犯。

人們改用無現金支付導致銀行槍劫減少，則是另一因素。全國刑事司法協會(National Criminal Justice Association)提出另一理論，網路零售增加，人們不再使用那麼多現金，也有助於銀行搶劫大減。

聯邦調查局數據顯示，全美的整體搶劫案過去20年也大減。

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