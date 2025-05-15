新澤西台灣商會年會 討論關稅因應之道

紐澤西台灣商會年會理事。（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行第15屆年會，慶祝成立30周年並討論台商對新關稅 因應之道，會長蔡慶輝博士建議台商赴美設廠，以避開關稅風險。

蔡慶輝表示，2月出席州長春節 晚宴，州長宣布農曆春節成為紐澤西州法定假日，見證僑界多年努力有成，而對於美國的關稅政策，商會積極鼓勵台商赴美設廠，避開關稅風險，成本增加的不確定性等問題，他說將努力協助台灣產業在國際供應鏈重組中找到新定位。

會中邀請商會顧問RiskVal Financial Solutions董事長胡國琳(Jordan Hu)專題演講，介紹華爾街Fintech的歷史，與其公司產品的思路，如何以數學帶入投資分析。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強指出，政府鼓勵台灣廠商到美國來投資，也希望在海外的廠商和台廠合作，一起為更好的未來打拼，同時也透露面對新關稅的問題，目前已經開始與美國第一輪談判。

新州 州參議員強森(Gordon M. Johnson)頒發賀狀給台商會並表示，州參議會對願意在新州創業，提供就業、服務和產品的台商保持友好關係，感謝商會努力使新州成為一個更適合居住的地方，未來將繼續和台灣一起合作造福社區。

200多位貴賓出席了晚宴，包括紐約華僑文教中心主任陳永豐、辦事處僑務組主任黃儷萱、駐美投資貿易服務處主任葉士佳、紐約台商會會長林慶甫、台灣中小企銀紐約分行副總經理吳豐昌、第一商業銀行紐約分行副總經理沈家鳳、紐約第一銀行(Amerasia Bank)總經理蔡振蒼等。