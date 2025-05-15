新澤西台灣商會年會 討論關稅因應之道
新澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行第15屆年會，慶祝成立30周年並討論台商對新關稅因應之道，會長蔡慶輝博士建議台商赴美設廠，以避開關稅風險。
蔡慶輝表示，2月出席州長春節晚宴，州長宣布農曆春節成為紐澤西州法定假日，見證僑界多年努力有成，而對於美國的關稅政策，商會積極鼓勵台商赴美設廠，避開關稅風險，成本增加的不確定性等問題，他說將努力協助台灣產業在國際供應鏈重組中找到新定位。
會中邀請商會顧問RiskVal Financial Solutions董事長胡國琳(Jordan Hu)專題演講，介紹華爾街Fintech的歷史，與其公司產品的思路，如何以數學帶入投資分析。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強指出，政府鼓勵台灣廠商到美國來投資，也希望在海外的廠商和台廠合作，一起為更好的未來打拼，同時也透露面對新關稅的問題，目前已經開始與美國第一輪談判。
新州州參議員強森(Gordon M. Johnson)頒發賀狀給台商會並表示，州參議會對願意在新州創業，提供就業、服務和產品的台商保持友好關係，感謝商會努力使新州成為一個更適合居住的地方，未來將繼續和台灣一起合作造福社區。
200多位貴賓出席了晚宴，包括紐約華僑文教中心主任陳永豐、辦事處僑務組主任黃儷萱、駐美投資貿易服務處主任葉士佳、紐約台商會會長林慶甫、台灣中小企銀紐約分行副總經理吳豐昌、第一商業銀行紐約分行副總經理沈家鳳、紐約第一銀行(Amerasia Bank)總經理蔡振蒼等。
晚會由北美洲台灣旅館公會聯合總會候任總會長彭鈺絢和僑務委員鍾文忠主持，節目包括理事伉儷合唱、高爾夫球賽頒獎、歌舞表演與摸彩，華航紐約分公司總經理李文儀與長榮航空紐約分公司總主任張駿出席頒發頭獎機票各一張。
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