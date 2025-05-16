新澤西愛樂合唱團驚豔Funder’s Day：多元節目展現文化魅力

新澤西愛樂合唱團演唱《世界贈予我的》

5月3日，普蘭斯堡鎮年度盛事 Funder’s Day 在春意盎然的假日中熱鬧登場，來自全鎮與鄰近社區的民眾踴躍參與。作為本次活動的重頭戲之一，新澤西 愛樂合唱團受邀獻演，為現場觀眾帶來長達一個多小時、融合中西文化的精彩節目。

演出以愛樂合唱團的團員表演的《新疆 盤子舞》揭開序幕，舞者們手持銀盤，舞步輕盈靈動，營造出節慶般的熱烈氣氛。隨後女高音黃如健以一首動人心弦的《感恩》獨唱，道出對生活與家人的深深感謝。男聲小合唱《天邊》則展現雄渾蒼茫之感，猶如遼闊天地間的呼喚。

接續登場的舞蹈《美麗的草原我的家》再度帶領觀眾走進廣袤草原，畫面與節奏交織出自然之美。男高音孫加飛演唱義大利 名曲《Caro Mio Ben》，聲音渾厚深情，掌聲不斷。花兒朵朵舞蹈團帶來創意舞作《執鏡俑》，將古代兵馬俑意象巧妙轉化為現代表達。

隨後的《上海謠》以旗袍舞者的曼妙身姿展現海派風情。男高音梁松林以《Bella Sicome像天使一樣美麗》將義大利歌劇的高雅與浪漫呈現無遺。平德正老師的學生們則以小提琴合奏《星語星願》帶來青春氣息與純真情感。

由黃小彥和Lisa Liu表演的二重唱《梅花賦》結合現場伴舞，詩意盎然；王贇的古琴獨奏《流水》則以典雅古韻打動人心。由何瑋力與Helen Wu演唱的《America the Beautiful》，音色高亢，傳達多元文化的融合與和諧。

接下來由楊暉和胡家昶表演的舞蹈《珊瑚頌》也讓觀眾大飽眼福，合唱團員們演唱的大合唱《世界贈予我的》傳達對生命與大自然的感恩；胡甦甦與胡林林的雙人舞《萬水千山總是情》則傳遞真摯情感。胡家昶獨唱《一杯美酒》，情感豐沛動人心弦。最終，全體團員共同登場演出活潑有趣的《兔子舞》，讓整場演出在歡笑與掌聲中完美落幕。

此次演出不僅展現新澤西愛樂合唱團在音樂與舞蹈上的深厚實力，更以豐富多樣的節目，傳遞文化的溫度與藝術的力量，為Funder’s Day活動畫下最精彩的一筆。