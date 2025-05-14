2025世界華裔小姐大賽北美分賽區海選火熱啟動

2024世界華裔小姐選美佳麗與組委會成員及贊助商合影

世界華裔 小姐大賽於2008年在中國申請註冊，擁有完全自主知識產權，大賽標識獲國家版權局批准。大賽自2008年至今，已連續成功舉辦了十多屆，成為世界獨樹一幟弘揚中華民族優秀傳統文化的傳播品牌。大賽通過凝僑心、匯僑智、聚僑力，搭建美麗平臺，不僅令參賽選手在大賽中收穫專業的訓練，還能在公平及多樣化的選美舞臺上展現自我，實現夢想。

世界華裔小姐大賽北美分賽區參賽基本條件為：年齡16-28歲的未婚女性；身高165cm以上（如綜合素質較好身高可放寬到163cm，五官端正身體健康，沒有紋身及箍牙等）；高中以上學歷或在校大學生或已工作；居住北美地區的華裔或有20%中國血統之混血兒；必須具備一項才藝，如唱歌、跳舞、中國功夫或樂器；目前沒有與任何公司簽訂合同，如有請說明；沒有犯罪記錄及不良嗜好；服從大賽組委會的一切安排，依時參加集訓及外景拍攝活動等相關規定。（每位參賽選手均有資格代表北美賽區前往中國參加全球總決賽）

報名方式：參賽選手填寫報名表附上小二寸證件照片，全身禮服及旗袍照片，才藝展示視頻，並繳交報名費（可銀行轉賬或現金支付均可）；外州選手報名可將個人資料發至負責人郵箱；組委會通過選手見面會、照片及視頻篩選，將通知入圍選手參加決賽。收到通知的選手請按賽程要求，準時報到參加集訓，拍外景至比賽結束。

報名截止日期為2025年6月18日，報到日期6月23日下午4時，集訓日期6月23日晚，6月24、25､ 27日，6月26日全天拍外景。比賽日期為6月28日。組委會將安排參賽選手統一入住新澤西州 格蘭大酒店（Grand Resort Hotel，915 Rt. 73，Mount Laurel 08054，New Jersey）6天至比賽結束。

本屆大賽主辦單位為美國東方文化藝術交流協會( ORIENTAL ENTERTAINMENT EXCHANGE LLC )，參賽報名詳情諮詢聯繫方式，電郵微信 均可：電郵：李小蘭[email protected]，微信：soso199389，電話：8563838678