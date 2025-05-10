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媽媽聯誼會捐款紅十字會救助中西、南部龍捲風重災區

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楊幼天(左起)、張春華、勞拉•比爾斯基。
楊幼天(左起)、張春華、勞拉•比爾斯基。

2025年3月中旬入春以來，美國中西部、南部多州頻遭龍捲風、沙塵暴、強降雨、冰雹等天災襲擊，其中阿肯色州、密蘇里州和田納西州受災最為嚴重。

日前媽媽聯誼會募齊急難救助專款10,000美元，由會長張春華與理事楊幼天代表聯誼會，捐至北澤西紅十字會支援救災。紅十字會的區域慈善官員(Regional Philanthropy Officer)勞拉•比爾斯基(Laura Bielskie)代表該會接受善款，並一再表示對媽媽聯誼會30多年來持續的支援萬分感謝。

勞拉告訴她們：龍捲風席捲摧毀了眾多居民的房屋、車輛；從南部德州到中西部印第安納州和俄亥俄州，超過21萬家庭和企業斷電；連續暴雨在密蘇里州、阿肯色州、田納西州和密西西比州等地，引發山洪與河川泛濫；目前他們知道的死亡人數有40人。

紅十字會就像每次救災，在各災區共部署了1700名接受過正規訓練的志工，在紅十字會具有豐富救災經驗的員工帶領下，將裝載著救濟物資的車輛直接開進受災嚴重的社區，為斷電的居民提供熱餐和飲水、飲料；為清理受損房屋的人們提供清潔用品、清掃工具和遮蓋房屋的防水布；還有毛毯、急救用品、生活用品、尿布、甚至為家庭寵物分發食物。

「除了提供食物和救濟物資外，我們還為倖存者提供重要的安全庇護所以及身體健康和心理健康服務，確保受影響的居民有棲身之所，並得到他們需要的同情和關懷，直到他們能回到重新建好的家園之前，我們都會是這些倖存者可以依靠的肩膀。」願支持媽媽聯誼會「急難救助」項目的善款請寄至：6 Hardley Drive, Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(急難救助)，聯絡電話：609-655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，Email：[email protected]，網頁：njumca.org

田納西州 阿肯色州 龍捲風 俄亥俄州 寵物

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