送2個孩子上托兒所 在費城比租房子還貴

送兩個孩子上托兒所，費城的費用比一個月房租還貴。(pexels)

在費城 ，托兒所費用和租金 雙雙上漲，而送兩個孩子上托兒所的費用比一個月房租還貴。

線上房地產 平台Redfin報告稱，在費城，家有兩個孩子時，租屋和托兒費用總額相當於當地收入中間值的61%。

Redfin最新報告顯示，費城地區一個孩子每月平均托兒費961元、二個孩子1922元，而截至3月，當地月租金中間值1885元。

Redfin 首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather) 說，房租和育兒費佔據家庭收入的一半，另外再加上食品雜貨和水電帳單等其他必需開支，剩下的錢十分有限；一旦決定生育孩子，經濟上將大大犧牲，生活在困境中，孩子長大前沒有多少可支配收入或儲蓄。

2019年至2023年間，費城托兒費增幅超過通貨膨脹率，每月支出已超過房貸金額；而且，新冠疫情和人員短缺導致一些托兒所關閉，學童候補名單很長。

日託費用漲勢似乎未見緩解，住房成本也上漲。

報告稱，費城都會區托兒費2024至2025年間上漲3.3%，租金則較去年同期上漲2.4%。

Redfin報告涵蓋的20個都會區中，費城是7個租金上漲的城市之一。

Redfin將 2025 年 3 月平均租金數據與 2025 年兒童保育平均費用預估數據進行比較。該線上房地產商 比較 20 個大都市，並找到足夠的兒童保育成本和通貨膨脹數據，結果發現，包括費城在內的 14 個大都市中，兩個孩子日託費用高於平均租金。

報告提到，兒童照護只是暫時需求，與住房不同；許多孩子進到幼兒園後就能一路讀公立學校，即便如此，費城小學通常下午2點到4點放學，家長多半還在上班，另外又有暑假，孩子需要有人照顧，無法免除兒童保育成本。

勞工部數據稱，截至2024 年，費城學齡兒童的中心制託管費平均每年約 1萬元。