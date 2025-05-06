新州松林野火第2名縱火嫌犯遭起訴 年僅17歲

新澤西州松林泥炭地(Pine Barrens)野火是遭人縱火所致。(路透)

新澤西州 檢方表示，目前松林泥炭地(Pine Barrens)野火是遭人縱火所致，已起訴第二名嫌犯，但因對方只17歲未成年，故未公布他的姓名；松林泥炭地野火已擴大，成為新州 近20年來規模第二大的野火。

美聯社報導，新澤西州檢方指出，這名17歲男性已被捕，被控的罪名有縱火、加重縱火、拒捕。

新澤西州消防廳(Forest Fire Service)指出，這場燎燒近兩周的野火八成火勢已獲控制；州內南部大洋郡(Ocean County)的火舌延燒過24平方哩(62平方公里)。沒傳出有人傷亡。

一周前19歲來自瓦雷鎮(Waretown)的男子紀靈(Joseph Kling)因縱火罪被起訴，檢方表示，紀靈向木質棧板放火後離開該地區。檢方先前表示，紀靈與其他人由一回收中心拿取棧板，開車拖到林木茂密區，淋上汽油後點火。

紀靈的律師在羈押與否的開庭上表示，紀靈並非蓄意引發這場野火，也無意摧毀任何房屋。

松林泥炭地位在費城 與大西洋海岸之間，本區域為易排水的砂質土壤，樹木還在長葉子，很吃風勢，樹林地面因此很乾燥。消防員面對濕度低、為期數月的乾旱，要迅速滅火很吃力。