紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，因空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。(美聯社)

紐約大都會地區三大重要機場之一的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，持續第二周出現航班延誤的混亂狀況，聯邦航空管理局(FAA)歸咎於設備故障與人手短缺。聯合航空 (United Airlines)已於3日起，無限期取消每日35趟往返紐瓦克機場 的航班，聲稱這是無可選擇之舉。

根據紐瓦克機場航班追蹤器顯示，原定於5日(周一)下午 2:30之前起飛的100多個航班被取消或延誤。

根據一名知情人士告訴「華盛頓郵報」，上周一根燒焦的銅線導致紐瓦克機場空中交通管制員的雷達和通訊中斷90 秒，且導致航班延誤和取消，情況未見改善。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，自4月29日開始，紐瓦克累計有900多趟航班延誤，近200航班取消，部分航班延遲近兩至三小時，最糟糕的是收以萬計乘客的旅行計畫被打亂。一名該機場的航空交通管制專員在接受媒體採訪時表示，「無論如何要避開紐瓦克 」。

紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，FAA 歸咎是空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。 這個亂象持續近一周，直到3日(周六)仍未改善，航班平均延誤近兩小時，最長更延誤達五小時。這次已近一周的航班大延誤，對洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、邁阿密、達拉斯及其他城市機場亦帶來連鎖反應。

聯合航空是從紐瓦克出發的航班數量最多的航空公司，執行長柯比 (Scott Kirby)指出，由於機場設備問題導致航班延誤、取消和改道，加上空中交通管制員短缺超過25% ，使早已存在的延誤情況進一步惡化。

柯比在給乘客的信件表示，「這個特定的空中交通管制設施多年來一直人手不足，現在很明顯，紐瓦克機場無法處理未來幾星期乃至幾個月的營運，由於無法解決結構性人員配備問題，為了保護我們的客戶，別無選擇(取消航班)」。

聯航每日取消35趟往返紐瓦克機場的航班，約占該公司營運國內線的10%。

川普政府表示一直努力「增強」空管員隊伍，並採取措施解決人手短缺問題。運輸部長達菲(Sean Duffy) 日前宣布一項招聘空管員的計畫，同時鼓勵現有的人員留下來。