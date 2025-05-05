取消駕照？賓州運輸廳寄錯郵件 費城公寓200住戶嚇到

費城 東北部某公寓大樓200住戶，2月份突然收到賓州 運輸廳公函，通知收信人要取消駕照和其他官方身分證，若不立即交回駕照等證件，配合這「制裁」通知，州警就會找上門來。

運輸廳近日表示，這批信函皆屬「錯誤」發出，根源於該棟公寓的地址和兩家企業相同。位於Rhawnhurst區的這棟公寓大樓，住戶多數是前蘇聯、烏克蘭和喬治亞共和國的移民 。

因為英文是收信人的第二語言，信中滿是法律術語，這些移民似懂非懂，讀後既困惑又害怕，有些甚至因此不敢再開共乘車載人上班、上工，當卡車司機的也暫停。

信函第一段說，「本廳接獲證據，證明台端不符發具駕照的資格......本廳謹根據交通工具法規第1572則，取消台端駕照、學習許可、身分證等。」公寓大樓管理公司經理史克里亞斯基(Marina Sklyarsky)說，這讓人「很不安，大家都很困惑、害怕，不知怎麼辦？」

她說，有幾名住戶說，他們因為沒去工作而交不出3月份的房租。

為甚麼這些住戶的駕照遭集體取消？原來公寓大樓的地址和搬家公司U-Haul的倉儲設施相同：羅斯福大道7750號，郵政編號等公文檔案，數十年來未變，且同一張營業執照。住宅公寓和搬家倉儲是截然不同的事業，居然執照同一張。

公寓大樓其實另有地址：哈妥路2450號，賓州運輸廳的信函寄到羅斯福大道7750號，住戶照樣收到。該廳發言人殷納馬(Aimee Inama)說，該廳發現申請人提出的地址證明文件有落差，所列地址是商業場所，不是住宅地址，才發出取消駕照等函，並要求收信人提出有效地址證明文件。」

該廳職員根據郵局郵遞區號軟體例行稽查時，發現一大堆人使用商業地址。殷納馬強調，稽查的是人，不是人工智能。