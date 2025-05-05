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貿易戰衝擊 反美情緒高漲 費城外國觀光客減1成

編譯周芳苑／綜合報導
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特色獨具的費城市政廳，向來是受觀光客歡迎的打卡點。(特派員黃惠玲／攝影)
特色獨具的費城市政廳，向來是受觀光客歡迎的打卡點。(特派員黃惠玲／攝影)

受到美國總統川普發動貿易戰、對加拿大和歐洲咄咄逼人談話所影響，前往費城觀光的外國旅客今年以來約減少十分之一，旅遊部門官員警告，遊客減少恐怕會對費城經濟造成衝擊。

原本可能到費城旅遊的潛在遊客對川普最近的政策動向心存畏懼，導致費城今年國際遊客數量急劇減少。

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)彙編的數據顯示，今年初以來，費城國際機場(Philadelphia International Airport)入境的非美國公民人數下降10.5%。

費城旅遊部門官員引用傳聞證據提出警告，費城經濟可能因海外反美情緒高張而受影響。最新數據更加劇了隱憂。

數據顯示，截至4月27日，美國海關及邊境保護局經辦近8.8萬名非美國公民入境，較去年同期減少9237人；費城海關及邊境保護局官員經手的美國公民數量則增加 9%。

美國其他城市的國際遊客也減少。研究機構Tourism Economics數據顯示，3月到美的外國遊客人數較去年同期減少12%，旅美結束經陸路返回加拿大的遊客人數更驟減32%、搭機人數也減少；該機構日前在報告中說，遊客減少主要是因為「美國優先」(America First)立場強化對全球帶來衝擊。

川普上週在白宮被記者問到「美國優先」趨勢時回應：「或許有點民族主義情緒在作祟。這沒什麼大不了。」

美國海關及邊境保護局三年數據經分析顯示，前往費城的外國遊客2024年全年都增加，但10月起反轉下降。隨著美國逐漸遠離新冠疫情，費城遊客數量一直上升，與全美趨勢一致。

根據費城會議及旅遊局 (Philadelphia Convention & Visitors Bureau)，去年國際遊客為費城帶來12億元經濟效益。

為因應金融市場動盪，川普已調低部分最高額的進口商品稅，上週甚至表示，對中國徵收的145%最低關稅將大幅下調。

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