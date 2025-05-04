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廢料處理公司 將從賓州掩埋場抽瓦斯供電

記者張聲肇／綜合報導
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WM經營的費爾利斯丘陵掩埋場(Fairless Hills Landfill)占地9平方哩。(費爾利斯丘陵掩埋場臉書)
WM經營的費爾利斯丘陵掩埋場(Fairless Hills Landfill)占地9平方哩。(費爾利斯丘陵掩埋場臉書)

經營賓州巴克斯郡6000畝掩埋場的WM公司，計畫從垃圾堆底抽取瓦斯，為6.3萬住家提供電力，順便替自家的垃圾車提供免費燃料。

WM經營的費爾利斯丘陵掩埋場(Fairless Hills Landfill)占地9平方哩，比附近小鎮的面積都還大。總部在德州的WM打算從已關閉的北測290個井和仍繼續填埋的丘陵掩埋場314個井底抽取瓦斯。WM已在附近投資1.31億元建立能源轉化設施。處理過的瓦斯由土爾莎(Tulsa)威廉斯公司營運的管線輸送到用戶端。

WM副總暨永續長漢默(Tara Hemmer)說，瓦斯管路輸送的再生天然瓦斯，其作用可抵銷部分石化燃料燃燒後，釋入大氣層的汙染廢氣。她說，垃圾燃燒後，廢氣飄大氣層，再生瓦斯計畫不但減少這汙染源，還產出有用的清潔能源甲烷，對環境是「雙贏」的投資。

WM是美國最大的垃圾處理公司，多年來也不斷設法從掩埋場地底抽取瓦斯，供自家垃圾車的燃料用。賓州能源轉化設施規模較大，2022年起建，預定2026年前投入16億元，建造20座再生瓦斯廠，如今有八座已在營運，費爾利斯廠將是其中最大的一座，包括兩棟各有2萬平方呎的建築。

掩埋場的瓦斯如何取得？WM營運長史奈德(Brian Snyder)說，透過一連串的過濾、壓縮處理，分開各種沼氣，其中，二氧化碳和甲烷都是溫室氣體。「垃圾場瓦斯」從井底抽出來後，透過管線輸到處理廠，第一關先把二氧化碳分離出來，隨後盡量把甲烷「純」化，成為天然瓦斯。

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