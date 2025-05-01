共謀漲租 新州檢察長提控11最大房東

新澤西州 檢察長普拉金(Matthew Plakin)日前以共謀提高租金 ，違反聯邦及州反托辣斯法為由，提告該州10大房東和房地產管理軟體公司RealPage。

普拉金向新澤西地區聯邦法院提出的訴狀指出，這11名被告運用RealPage的營業額管理系統運算軟體，集體提高多戶住宅公寓的租金。

訴狀說，被告彼此交換非公開的敏感資訊，例如出租率、租賃活動、議價條件、定價策略，以便各自「看齊」租金價碼，避免重複。

原告說，上述行為違反聯邦「謝爾曼反壟斷法」(Sherman Act)、新澤西反托辣斯法和新澤西消費者詐欺法。

消費者事務處代理處長霍蘭德(Jeremy Hollander)說，提告的目的是要阻止已夠貪婪的生意人，不要更貪婪，因為「新澤西的住屋市場已經對房東太有利了，這些房東卻還嫌不夠。」

普拉金提告，是因為他收到華府 民間社團「究責美國」(Accountable.US)提出的房市暴利報告；該公益監督社團呼籲他調查利用RealPage軟體哄抬租金的AvalonBay Communities公司。這個公司就是10名被告房東之一。

他告抬價房東之前，華府市政府本月對總部在德州的RealPage提告，司法部去年也夥同八州告這家軟體公司。

RealPage主管公關與創意的副總波考克(Jennifer Bowcock)說，她公司的營業額管理軟體是根據法律設計的，能夠幫助房東租屋時，符合住房與抬價法律，也沒有利用個資和統計資料提出租金建議。

她說，新州檢察長根據「不正確」的前例，未事先洽詢她的公司就逕自提告，不無逃避州政府無法面對住屋供給面問題的味道，予人「耍政治」的印象。

檢察長要求法院下令被告不得再聯合抬價，交出不法所得，並予民事裁罰。