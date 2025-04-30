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比率全國最低 新州僅17%居民有真實身分證

記者張聲肇／綜合報導
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新州真實身分證。(新州汽車管理局官網)
新州真實身分證。(新州汽車管理局官網)

運輸安全國規定，5月7日起，搭乘國內班機一定要有真實身分證或護照，但新州只有17%居民有真實身分證，比率在49個州當中最低。

CBS根據4月7-18日所做的調查，發現新澤西州民有真實身分證的比率，遠低於全國平均，排名在49州當中最後。

新州居民要取得真實身分證，須先和汽車管理局(New Jersey Motor Vehicle Commission)約定時間，駕照效期剩下三個月的人可趁機將駕照升級為真實身分證，其他人須專為真實身分證約定時間。時間可電話或上網預訂。

普通駕照和「真實身分證」駕照差別在於後者右上方有個星號，普通駕照則印有NOT FOR “REAL ID” PURPOSES(不具真實身分證效用)字樣。

根據規定，4月24日起，因醫療或奔喪，須在14天內搭機旅行者，可申請緊急處理。

申請人須攜帶住址證明、社安卡號、以及其他州政府規定的證件，總共達到6個「真實身分證」積點。

真實身分證辦法是2005年國會根據9/11委員會建議通過的法規，作為州政府發具駕照及其他身分證件的最低安全標準，但一直延遲，到今年5月才開始實施。

沒有真實身分證或有效護照的話，搭國內班機都無法通過機場安檢，沒有真實身分證的人，可以護照代替。

護照 新州 新澤西州

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