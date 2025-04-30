美國華人匹克球協會第二屆匹克球友情賽

匹克球比賽隊員合影

為慶祝美國華人 匹克球協會（American Chinese Pickleball Association，下簡稱ACPA）成立一週年， ACPA日前在Dill Dinkers at Hatboro，別出心裁地舉辦了第二屆夫妻情侶搭檔友情趣味賽。

比賽有12對夫妻情侶情人搭檔參加，有夫妻搭檔，情侶搭檔，更有帶著小情人的母子父女搭檔。比賽開始，場地按組委會評估成績由強到弱，場地號由高到低安排，每場比賽10分鐘。10分鐘截止時，勝的下一場比賽升到高一數字場地，輸的降到低一數字場地。經過5場比賽後，最後最高數字場地的勝出組合為第一名，輸的為第二名。第二高數字的場地的勝出組合為第三名。升級趣味賽盡展夫妻情侶在匹克球球場上包容協助，默契配合，共同進步。

為讓更多華人匹克球愛好者一起相聚，本次活動也同時開展了男雙女雙循環淘汰賽。7組3.5-4.0級別的男雙，6組4.0以上級別的男雙，和6組3.5以上級別的女雙，經過首輪循環淘汰後，每個組別選出前四名進行前三名爭奪賽。雙打比賽異常激烈，4.0以上男雙比賽，最後由一隊12歲/13歲小將組合，橫掃好幾隊寶刀未老的老將組合，成功摘冠。雙打比賽，參賽運動員年齡最小的為10歲，最大的為72歲，可見匹克球在華人各個年齡段已廣泛普及。

比賽的成功舉辦，除了一如既往地要感謝各位匹克球愛好者的熱情參與和鼎力支持外，特別要感謝饒宇翔博士的恩典與希望留學諮詢公司贊助第一次使用Pickleball Den系統，將比賽進行自動管理運行。更要感謝李小賓醫生Evetest Medical Group一貫的慷慨贊助和Cup of Dreams一貫的奶茶優惠。

ACPA2024年初成立於費城 西郊，旨在向華人推廣普及匹克球運動，提供匹克球學習及鍛鍊機會，組織各類匹克球比賽，讓華人匹克球發展壯大。協會已大量聚集了華人匹克球愛好者，舉辦了各種形式的匹克球比賽，也向社區、學校、及個人提供不同級別的匹克球課程。協會每年計劃舉辦一系列面向華人匹克球愛好者有華人特色的匹克球比賽，如元宵節情人節 情侶賽，五四青年節男雙女雙混雙分級公開賽，端午節 Labshops 杯團體爭霸賽，母親節 女子升級趣味賽，父親節男子升級趣味賽，美國國慶節男女混合升級趣味賽，中秋節家庭成員團結友誼賽，感恩節奧淇金融杯個人爭霸賽，聖誕新年俱樂部間團體挑戰賽。想瞭解匹克球，加入匹克球運動，成為ACPA會員，以及支持華人匹克球，請email: [email protected]。