新賓等東部13州 將出現大批蟬隻

今年春季，新澤西、賓州 等東部13州將出現數以百萬計的大批蟬隻，天氣轉暖時，牠們求偶繁衍的鳴叫聲，近聽簡直震耳欲聾。

在地底潛伏了17年的第14品種蟬(Brood XIV or Brood 14)會在新州 多處、賓州中北部等地驚蟄而出，專家說，華氏64度是牠們出土的最佳溫度，南部各州通常4月底，北部各州包括新州和賓州，則5月初最晚5月中，會達到這溫度。

因此，花園州的居民，再過幾個禮拜，就會聽見蟬鳴，看到蟬停樹枝。專家說，新州最可能看到蟬的地區包括大西洋、柏根、伯靈頓、康登、梅伊角(Cape May)、墨瑟、蒙茂斯、海洋郡。

最南邊，蟬鳴可達喬治亞州北部，印第安納中南部、肯塔基、馬里蘭西部、麻州南部、紐約州長島 、北卡西部、田納西北部中部和南部、維吉尼亞中西部和西維州北部與南部，也將蟬鳴唧唧。

研究人員說，要精確預報蟬隻大批湧現地並不容易，上述預報地是根據17年循環期，各地出現及當地觀測紀錄所做的判斷，最早的資料是1990年代初留下，可能失準。

根據較可靠的「蟬瘋」網站(Cicada Mania)，第14品種蟬最可能在大西洋、康登和海洋三郡出現。其次，則為柏根、柏靈頓、梅伊角、墨瑟和蒙茂斯郡。

康州大學研究人員根據觀測紀錄，認為新州下列三處可能會是第14品種蟬初次出現的地方：大西洋郡的林木區(Linwood)、康登郡的松丘(Pine Hill)和海洋郡赫斯特湖區(Lakehurst)。

全國知名的昆蟲學家克瑞慈基(Gene Kritsky)研究蟬已有45年的經驗，創設了名為Cicada Safari的應用軟體，讓民眾上網記載自己觀察所得。他呼籲民眾，看到第14品種紅眼蟬時，不妨攝下照片，附上簡短圖說，充實美國蟬的資料庫。