新州州長墨菲 免除62萬州民9.27億醫療債務

新州州長墨菲宣布免除62萬州民醫療債務。(州長臉書)

新澤西州 長墨菲日前宣布，州政府會幫近63萬人取消9.27億元醫療債務，這是新州 第四度替州民免除就醫欠下的債務。

墨菲說，聯邦政府提供的新冠抗疫經費還有580萬元沒用完，州政府打算用來與「未到期醫療債務」(Undue Medical Debt)組織合作，共同替州民免除醫療債務。

去年8月起，新州政府與該組織共同替77.6萬州民免除了超過10億元醫療債務，受惠人數還在增加。

墨菲說，「沒有人應淪落到非在健康和財務穩定之間擇一而從不可的地步。本人領導的州政府一直在謀求長遠的體制改革，讓新澤西家家戶戶享有負擔得起的健康照護，受到更加妥善的保護，不至於陷入醫療負債。」

根據非營利組織「城鎮研究所」最新的估算，2023年8月底前，新州居民約3%有醫療債務，平均每人積欠1159元。醫療債務對有色人種構成最重的壓力，約5%有色人種欠債；相形之下，白人欠債的比率為3%。

某些研究發現，看病的費用高到離譜，有人怕因為看病而負債，乾脆有病也不求醫，結果病情惡化，健康日下。

新州衛生廳長巴斯頓(Kaitlan Baston)說，替州民解除醫療債務的負擔，不但有助州民家計，也有利於整個社會的安和樂利，「州長宣布替62.9萬州民免除9.27億元債務，證明他領導的州政府兌現了福國利民的承諾。」

墨菲政府前三次免債行動分別是去年8月，替5萬州民免除總共1億元醫療債務；去年10月，替7.7萬人免除1.2億元醫債；今年1月，替14.7萬州民免除2600萬元醫債。

這次，受惠者是曾到巴納巴斯健保 系統（RWJBarnabas Health）所屬12所急症醫院、三所兒童急症醫院、兩所創傷復健中心和州立行為健康診所合作就醫，符合寬免資格的州民。