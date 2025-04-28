擬兌現40年前花花公子賭場籌碼 新州男敗訴

新澤西州男子霍金斯在大西洋城1980年代花花公子酒店賭場關閉近40年後，企圖將經拍賣取得的未發行籌碼兌換成6萬現金未果。(pexels)

新澤西州男子霍金斯(Keith Hawkins)在大西洋城1980年代短暫營業的花花公子酒店賭場(Playboy Hotel and Casino)關閉近40年後，企圖將經拍賣 取得的未發行籌碼兌換成6萬現金，法官裁定不符兌現條件。

根據新州 上訴法院(New Jersey Appellate Division)九頁裁決，霍金斯在網路上購買389枚籌碼，他依票面價值索賠5萬9500元。

花花公子酒店賭場在大西洋城歷史短暫而顯赫；1981年4月14日開業，三年後關閉，在總統川普 買下並改造為川普世界博覽會(Trump's World Fair)之前，所有權已換手。

法官稱，花花公子酒店賭場1984年關閉時，將資金轉移到州財政廰旗下「無人認領財產管理局」(Unclaimed Property Administration, UPA)，用以彌補向客戶發行的未償還籌碼贖回價值。

霍金斯2022年在線上拍賣中購得這些籌碼，一年後試圖向州府兌現。

新州警方隨即調查，發現花花公子賭場雇用一家公司銷毀未發行籌碼。判決書稱，該公司代表告訴警方，一名前雇員1990年左右偷了幾盒未發行籌碼，放在某家銀行保險箱，銀行2010年鑽開盒子並沒收籌碼，2022年將送到拍賣行。

新州警方向拍賣行證實，霍金斯確實購買這些籌碼。

由兩名法官組成的合議庭裁定，無人認領財產管理局正確援引1991年法庭裁定，該局被授權只針對賭場關閉時已發行的未兌換籌碼兌現；索賠人出示的籌碼是「未發行」籌碼，應予銷毀，不符兌換條件。

受雇銷毀所有未發行籌碼的同一家公司在密西西比州發現來自同一家賭場的數萬枚籌碼；許多籌碼最後被當作紀念品在電子灣(eBay)銷售。

法官稱，無人認領財產管理局2023年6月29日拒絕霍金斯索賠。

花花公子賭場1984年關閉後，拉斯維加斯賭博業者Elsinore買下更名為 Elsinore's Atlantic，川普1989年以開發商身份用6400萬元買下，經營非賭場酒店Trump Regency，1996年改為川普世界博覽會，1999年關閉，2000年拆除。