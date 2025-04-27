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賓州州長：官邸縱火案後 川普來電親切慰問

記者張聲肇／綜合報導
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賓州州長夏皮羅官邸遭人縱火。(美聯社)
賓州州長夏皮羅官邸遭人縱火。(美聯社)

賓州州長夏皮羅日前表示，他家13日凌晨遭縱火，川普總統19日來電慰問，表現親切。

夏皮羅在官邸舉辦的復活節尋蛋活動期間對記者表示，「我很感謝總統大概周六上午來電」詢問家裡遭縱火的情況。

川普從手機打電話給他，一開始他不知道是誰打來，就讓來電人留話。夏皮羅說，「我聽到他的留話，立刻給他回電。」

夏皮羅說，「他非常親切，」夏皮羅表示：「他詢問了我太太蘿莉和孩子們的狀況。我們花了幾分鐘討論官邸發生的事件，接著又用大約15分鐘談論了其他各種話題。」

這位州長繼續說道：「當然，我不會透露我們的私人對話內容，但他非常關注對我而言重要的議題。而我自然清楚他重視的事項，我們同意未來保持聯繫。」

夏皮羅在上周末錄製、週日播出的ABC新聞專訪中告訴記者史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)，在4月13日官邸遇襲事件後，川普並未致電慰問。州長當時透露，他只接到司法部長邦迪和聯邦調查局局長巴特爾特的電話聯繫。

川普上周曾被問及是否知悉襲擊者動機時表示，他並未聽聞任何相關訊息，並稱這名嫌犯「並非川普的支持者」。

川普當時回應：「這傢伙八成是個瘋子。這種事當然絕對不能容許發生。」

38歲的巴爾默(Cody Balmer)被控涉嫌於上週縱火焚燒夏皮羅官邸，面臨謀殺未遂、嚴重縱火、入室盜竊、恐怖主義等相關罪名起訴。

據報導，巴爾默多次承認其犯案動機與以哈戰爭有關，並針對猶太裔州長夏皮羅「欲對巴勒斯坦人民採取的行動」。

川普 司法部 巴勒斯坦

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