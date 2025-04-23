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前參議員梅南德茲之妻 收賄罪成6月宣判

記者張聲肇／綜合報導
前參議員梅南德茲(Bob Menendez，民主黨)的妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)，21日由陪審團裁定收賄罪成立。(美聯社)
前參議員梅南德茲(Bob Menendez，民主黨)的妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)，21日由陪審團裁定收賄罪成立。(美聯社)

曼哈頓聯邦法院陪審團21日宣判，前參議員梅南德茲(Bob Menendez，民主黨)的妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)收賄罪成立。她丈夫去年因類似罪名被判處監禁11年，預定6月入獄服刑。

檢方指控她和丈夫聯手接受三名新澤西人現金、金條、豪車等賄賂，交換商業或司法利益。法院預訂在她丈夫入獄六天後的6月12日宣判她的刑期。

娜汀聽到判決後，臉部毫無表情。出了法庭，她戴著粉紅口罩，站在律師柯本(Barry Coburn)身旁。柯本說，此判決令人「身心俱碎。」

三周審判期間，控方向陪審團列舉梅南德茲夫妻兩人2018年初結識熱戀以後，到2023年9月同時被刑事起訴的犯罪經過，檢方不斷提到，兩人是「犯罪夥伴。」

2022年聯邦調查局幹員搜查這兩夫婦新澤西州克利夫斯(Englewood Cliffs)家時，找到價值近15萬元的金條、48萬現金藏在鞋子、鞋盒、夾克裡，賓士敞篷車也是賄賂品。

法院本來同時審判梅南德茲夫婦和三名生意人，後因娜汀確診乳癌需開刀治療，而延後其審判。

之前擔任參議院外交委員會主席的梅南德茲去年8月被法院定罪後，已辭去參議員職務。

檢方說，兩人才剛開始談戀愛，女方就安排賄賂參議員之事。證人指出，她繳不出2萬元房貸時，老友漢娜(Wael Hana)拿出現金幫忙解圍，換取梅南德茲替漢娜謀得埃及政府進口美國肉品的獨門生意。梅南德茲還因此被判處當埃及政府代理人罪。

娜汀又接受生意人巫瑞北(Jose Uribe)餽贈豪車，換取梅南德茲替他解除合夥人的官司。房地產商戴比斯(Fred Daibes)以現金、金條交換梅南德茲幫他擺脫官司，還替他謀得卡達9500萬投資。

參議員 新澤西州 埃及

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