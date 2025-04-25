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資深房產顧問師王芳談—新澤西州同時進行買房和賣房 複雜交易模式有哪些挑戰?

新澤西訊
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1. 時間協調難度大

買賣時間不同步：很難做到買方和賣方都能在同一天完成過戶。如果賣得太快，可能無處可住；買得太快，可能資金尚未到位。

•可能需要“Use & Occupany Agreement 佔用協議”或“延後交屋”：雙方需協商靈活的入住或交屋日期。

2. 資金安排問題

首付款來源問題：買新房所需的首付款，往往依賴於賣房所得。如果舊房尚未出售，可能需申請“橋接貸款”（Bridge Loan）。

•雙重費用壓力：在過渡期內，可能需要同時承擔兩個房子的貸款、保險和稅費。

3. 市場變動風險

如果市場波動，可能出現舊房賣不出或新房價格上漲的情況，打亂原本的預算或計畫。

4. 臨時居所安排

如果賣出時間早於買入，可能需要安排短期租房、Airbnb 或暫住親友家，增加搬遷和生活成本。

5. 法律和合同銜接問題

同時處理兩份合同（買房合同和賣房合同）時，條款之間需謹慎銜接，例如確保買房是以賣房成功為前提（contingency）。

•需要經驗豐富的地產經紀和律師配合，確保雙方交易條款匹配，避免違約。

6. 情緒和精力消耗

同時買賣房產意味著要頻繁打掃、看房、談判和簽約，過程複雜且容易讓人身心俱疲。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

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