手機存49視頻 新州華男廁所偷拍被控罪

新澤西州 埃格港市(Egg Harbor City)23歲男子張某涉嫌用手機在健身房、廁所偷拍男性，新澤西州大西洋郡(Atlantic County)大陪審團日前以15項侵犯隱私罪起訴張嫌。

漢密爾頓鎮(Hamilton Township)警方2024年9月16日起對丹尼爾．張(Daniel Zhang)展開調查，大陪審團日前通過予以起訴。

去年9月16日當天，警員獲報得知在健身房Planet Fitness有可疑行為而前往調查，舉報人發現張某試圖偷拍他；當局稱，張某承認在該健身房和鄰近連鎖便利商店Wawa內，未經當事人同意拍攝多名男子的影片。

檢察官表示，當局對張某手機進行取證審查(forensic review)後，發現49部身分不明受害者的影片。

這些影片是2024年5月至9月期間，在大西洋郡和其他地點拍攝。

張某今年3月間被捕，大西洋郡檢察官辦公室試圖在審判前將他羈押到監獄裡，但法官駁回這項請求。

張某預訂4月25日在大西洋郡高等法院接受法官萊文(Joseph Levin)審判。

張某的委任律師資訊，直到目前尚未公布。