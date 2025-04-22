Discord讓兒童接觸有害內容 新州檢察長提告

新澤西州檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，社群遊戲應用程式Discord讓新州兒童接觸色情和暴力內容。(Discord臉書截圖)

新澤西州 檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，社群遊戲應用程式Discord讓新州 兒童接觸色情和暴力內容，且因此易受網路掠奪者侵害，普拉金對此提出控訴，創州政府對小型社群平台兒童安全保護不當的提告首例。

普拉金日前提起民事訴訟，指控Discord違反新州消費者欺詐法(Consumer Fraud Act)，讓兒童輕易開設帳戶，而且未採取更多措施避免犯罪成人找到並聯繫未成年人。

Discord是遊戲玩家交流中心，可透過文字、音訊和視訊聊天，已成為人們玩電子遊戲時的應用程式，其中Roblox 和Minecraft等遊戲特別受兒童歡迎；Discord自詡是專為青少年打造的有趣安全空間，禁止13歲以下用戶使用，還聲稱對剝削未成年人的人採零容忍政策。

普拉金說，Discard稱為保護兒童而設置所有功能，但其實明知這一切沒有發揮作用。

Discord發言人透過電郵辯護稱，Discord為持續致力提供更安全的功能和工具感到自豪，對於新州政府訴訟感到驚訝，也提出異議。

普拉金說，Discord許多保護兒童的措施很容易規避，13歲以下兒童只要勾選表示年齡超過門檻仍可建立帳戶，將超尺度畫面糢糊處理的「敏感媒體」(Sensitive Media)過濾器，即使啟動了也很容易規避。

全美愈來愈多州府起訴科技公司未充分保護兒童，但多半鎖定谷歌 (Google)和臉書(Facebook)等大公司。

規模相對小的Discord近兩年受到愈來愈多檢視。媒體NBC News於2023年調查發現，全美35起成人綁架、誘騙或性侵而被起訴的案件都涉及Discord上的通訊內容，另有100多起兒童性虐待材料案件。