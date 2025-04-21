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新州SAT最高分學校 愛迪生磁校奪魁

編譯周芳苑／綜合報導
愛迪生磁校的SAT分數名列全新州最高。(愛迪生磁校臉書)
愛迪生磁校的SAT分數名列全新州最高。(愛迪生磁校臉書)

新澤西媒體nj.com報導稱，最新數據顯示，新州作為大學入學主要依據的SAT考試平均分數略高於全美，得分最高21所高中當中，須申請才能入學的磁校(Magnet schools)及特別高中佔大部份，位於米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的愛迪生磁校(Edison Academy Magnet School)奪魁，去年 SAT 平均達1530分，與滿分只差70分。

SAT滿分1600分，愛迪生磁校平均分數遠高於整個新州平均成績1049分。

依分項看，愛迪生高中SAT數學部分平均782 分，閱讀和寫作部分748 分，各高於新州平均分數數學519分、閱讀和寫作530 分。

愛迪生提供機械和土木工程、電子工程和電腦科學等專業課程，上學年度招收的學生不到200人。

在新州，磁校和特別公立高中(specialized public high)採申請制，招收申請入學的優秀學生，在新州 SAT 成績最高的 21 所學校中佔絕大部份。

一般高中則採常規入學制，主要依學區分配，這類學校SAT分數最高的是位於埃塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)，平均1382分。

新州學生 SAT 考試平均成績1049分，高於全美平均成績1024分。而且新州超過57% 的高中平均成績高於全美平均。

聯邦數據顯示，位於新州的羅格斯大學(Rutgers University)新不倫瑞克分校2022-23 學年錄取學生的 SAT 成績大約1270至1480分。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)學生SAT平均分數950至1200分、新澤西學院(The College of New Jersey)平均分數1140至1350分。

新州SAT得分排行榜最高分的21校當中，前五名依序是第一名愛迪生磁校、第二名高科技高中(High Technology High School、第三名伍德布里奇學院磁校(Woodbridge Academy Magnet School)、第四名生物技術高中(Biotechnology High School )、第五名伯根郡學院(Bergen County Academies)。

前五名有二所高中同屬米德爾塞克斯郡、二所同屬蒙茅斯郡(Monmouth County)、另一所位於伯根郡。

SAT 新州 新澤西

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