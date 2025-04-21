新州SAT最高分學校 愛迪生磁校奪魁

愛迪生磁校的SAT分數名列全新州最高。(愛迪生磁校臉書)

新澤西 媒體nj.com報導稱，最新數據顯示，新州 作為大學入學主要依據的SAT 考試平均分數略高於全美，得分最高21所高中當中，須申請才能入學的磁校(Magnet schools)及特別高中佔大部份，位於米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的愛迪生磁校(Edison Academy Magnet School)奪魁，去年 SAT 平均達1530分，與滿分只差70分。

SAT滿分1600分，愛迪生磁校平均分數遠高於整個新州平均成績1049分。

依分項看，愛迪生高中SAT數學部分平均782 分，閱讀和寫作部分748 分，各高於新州平均分數數學519分、閱讀和寫作530 分。

愛迪生提供機械和土木工程、電子工程和電腦科學等專業課程，上學年度招收的學生不到200人。

在新州，磁校和特別公立高中(specialized public high)採申請制，招收申請入學的優秀學生，在新州 SAT 成績最高的 21 所學校中佔絕大部份。

一般高中則採常規入學制，主要依學區分配，這類學校SAT分數最高的是位於埃塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)，平均1382分。

新州學生 SAT 考試平均成績1049分，高於全美平均成績1024分。而且新州超過57% 的高中平均成績高於全美平均。

聯邦數據顯示，位於新州的羅格斯大學(Rutgers University)新不倫瑞克分校2022-23 學年錄取學生的 SAT 成績大約1270至1480分。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)學生SAT平均分數950至1200分、新澤西學院(The College of New Jersey)平均分數1140至1350分。

新州SAT得分排行榜最高分的21校當中，前五名依序是第一名愛迪生磁校、第二名高科技高中(High Technology High School、第三名伍德布里奇學院磁校(Woodbridge Academy Magnet School)、第四名生物技術高中(Biotechnology High School )、第五名伯根郡學院(Bergen County Academies)。

前五名有二所高中同屬米德爾塞克斯郡、二所同屬蒙茅斯郡(Monmouth County)、另一所位於伯根郡。