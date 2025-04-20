新州1學區缺錢 擬漲地稅36%引反彈

新澤西州普萊恩菲爾德市教育委員會(Plainfield Board of Education)為因應當地學區資金短絀，提議調漲房產稅36%。(普萊恩菲爾德公校臉書)

新澤西州 普萊恩菲爾德市教育委員會(Plainfield Board of Education)為因應當地學區 資金短絀，提議調漲房產稅36%，創當地六年來加稅首例，官員對此看法分歧。

普萊恩菲爾德市長馬普(Adrian Mapp)公開批判稱，加稅將使聯合郡(Union County)已陷財務困境的城鎮居民負擔更重，對屋主帶來更大壓力，教育委員會身為公共資金管理者卻放棄職責，令人震驚。

根據人口普查，2022年普萊恩菲爾德家庭收入中間值為7萬712元，是全郡最低地區之一。

教育委員會官員上月在會議上表示，學區賴以運作的州府資助近來逐漸減少，加稅是必要的。

委員會以7：1的投票結果，批准3.38億元的學區初步預算，並提案將下一學年的當地地稅從現行2.14%，提高到 2.92%，其中學校稅將約增加36%，普通屋主每年納稅等於增加853元。

該委員會業務管理員考克斯(Cameron Cox)坦言，對普萊恩菲爾德市納稅人和屋主來說，加稅難以接受，但他必須讓大家了解委員會的立場，以及應該採取哪些措施來提供所需的所有服務。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)上個月公布2026財年121億元學校資助計畫後，州教育廰提出近600學區的初步州援助數據；普萊恩菲爾德市料估計可獲2.88億元援助，較前一年增加4.3%(1190萬元)，雖不如2024年約增加3000萬元多，但所得款項全州屬一屬二。

新州學校資助法去年全面實施，旨在將援助從資金過剩學區轉移到資金不足區，有些學區表示執行公式不公平；普萊恩菲爾德市這樣的低收入學區，不太可能像以前那樣大幅增加援助。

普萊恩菲爾德學區預算公聽會預訂4月29日舉行，增稅議題也將納入討論。