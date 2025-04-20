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藉遇害兒子名義送披薩 新州法官遭恐嚇

編譯周芳苑／綜合報導
有人故意以新州法官薩拉斯(Esther Salas，左)五年前遭槍殺兒子(右)名義訂披薩送到多個聯邦法官家中，有恐嚇意圖。(新州羅格斯大學官網截圖)
有人故意以新州法官薩拉斯(Esther Salas，左)五年前遭槍殺兒子(右)名義訂披薩送到多個聯邦法官家中，有恐嚇意圖。(新州羅格斯大學官網截圖)

總統川普(Donald Trump)最近嚴詞批評司法部門人員，在那之後，有人以五年前被搶殺身亡的新州法官薩拉斯(Esther Salas)之子名義訂購披薩，送到好幾位聯邦法官以及法官子女家，試圖恐嚇。

薩拉斯法官接受全國廣播公司新聞(NBC News)採訪時表示，就在川普嚴厲批評司法部門成員後，她和一些同事以及同事的成年子女都收到披薩。

收據顯示，這些披薩由薩拉斯已故兒子丹尼爾．安德爾(Daniel Anderl) 訂購。

安德爾2020年在薩拉斯位於北布倫瑞克(North Brunswick)的家中被槍殺身亡，兇手是自稱「反女權主義律師」的男子，曾經手一個案件由薩拉斯番審理；薩拉斯的丈夫馬克．安德爾(Mark Anderl)也遭槍擊受傷。

薩拉斯表示，針對法官的恐嚇已持續好一陣子。直到前幾周，披薩開始送到法官成年子女的家；本周有六個披薩送給法官和他們成年子女，寄送者姓名是她的兒子，其已故兒子被當作對付這些司法官員的武器。

聯邦調查局(FBI)表示，霍蘭德(Roy Den Hollander)是這次襲擊的主要嫌疑人，該嫌疑人後來在紐約州羅克蘭郡(Rockland County)自殺，他的屍體附近有一個寄打送寄給薩拉斯法官的包裹。

司法部 川普 紐約州

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