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關稅衝擊 折扣店Five Below停進中國貨 營運雪上加霜

編譯周芳苑／綜合報導
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Five Below承受不了高關稅，決定暫停從中國進口商品。(Five Below臉書)
Five Below承受不了高關稅，決定暫停從中國進口商品。(Five Below臉書)

費城折扣連鎖零售商Five Below歷經新冠疫情等多次挑戰屹立不搖，如今受不了高額進口關稅，不得不停止從最大來源中國進口低成本商品。

總部位於中心城(Center City)的Five Below靠著銷售廉價太陽眼鏡、LED手表和其他色彩鮮豔的中國產品而迅速擴展，有1800家門市，但由於關稅快速上揚，導致新庫存成本增加一倍以上，暫停從中國進口商品。

Five Below 聲明，目前正評估各種可行方案，找出價格誘人且符合潮流的產品。

據彭博(Bloomberg LP)報導，航運巨頭馬士基集團(Moller-Maersk A/S)已通知 Five Below的中國工廠撤回4月10日起發往港口的所有貨櫃，而且不再發貨。

在關稅迫使暫停自中國進口產品前，Five Below營運已亮紅燈，業績令人失望、開店速度放慢、高層管理人員更換，過去一年股價下跌三分之二以上。

Five Below上個月提交報告給美國證交委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)，提到美國徵收關稅將導致某些產品成本增加、利潤率下降、進口相關費用上增，進而提高零售價、導致消費者減少支出，拖累Five Below銷售額和利潤。

Five Below稱，多數商品在美國以外生產，中國是最大進口和採購來源。為因應關稅，將協商降低供應商價格、尋找不受關稅影響的產品、提高零售價或尋找新的美國產品來源。

Five Below又說，美國提高關稅以及其他國家課收報復性關稅直接衝擊該公司，也將導致全美產品價格上漲、迫使消費者減少購物、拖累零售額和利潤。

Five Below是歷經2010年代末零售店整合、2020年代初新冠疫情封鎖考驗仍持續擴張的少數連鎖店之一。去年，前執行長安德森 (Joel D. Anderson) 和其他高階管理層離職，聯合創辦人維利奧斯 (Thomas Vellios) 重任董事會執行職務。

維利奧斯將 Five Below 今年擴張目標由先前的260家門市下調至150家左右，並宣布重新提供更簡單便宜的商品，扭轉安德森原訂方向。

關稅 疫情 費城

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