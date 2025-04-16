真實身分證5/7啟動 新州MVC湧申辦人潮

新州各地行動單位MVC Mobile每周六開辦「星期六行動服務」(Saturday Mobile Unit)。(新州Hackettstown警局)

真實身分證(Real ID)全面實施日5月 7日步步逼近，大量民眾蜂擁申辦符合規定的證件，新州 汽車監理廳(Motor Vehicle Commission , MVC)忙翻天，案件處理量創新高。

MVC 發言人康諾利(William Connolly)表示，現場案件處理量創紀錄，尤其是真實身分證。

為了在歷經2001年911恐怖攻擊事件後提供更安全的證件，真實身分證和身分卡都遵循2005年聯邦真實身分證法案(Real ID act)要求；屆滿18歲的國內航空旅客須出示真實身分證，護照 及全球入境卡(Global Entry cards)也須符合法案要求。

康諾利說，截至2025年3月31日，MVC 已頒發 133.6 萬張符合真實身分要求的駕照和身分證； 識別依據是證件上的金星。其餘 667.9 萬張標準駕照和身分證依舊有效，有「不適用於REAL ID用途」標記，為了駕駛和其他身分識別目的時可用。

標準駕照轉換為真實身分證必須前往MVC中心，近來預約一位難求。

MVC為因應大量人潮，3月啟動「真實身分星期四」(Real ID Thursdays)方案，額外開放4萬3000多個預約，每周四增加 4600多個預約；4月5日起，新州各地行動單位MVC Mobile每周六開辦「星期六行動服務」(Saturday Mobile Unit)，加碼受理申請但須上網預約。

較容易預約的方法是到場更新駕照或身分證，並轉換為真實身分證件；康諾利說，證照到期前三個月是取得真實身份的最佳時機。

其他州監理廰(DMV )也如同新州一樣調整運作方式以因應大量人潮。

針對申辦真實身分證的注意事項，康諾利鄭重提醒，駕駛須提供額外文件以驗證公民身份或合法性、以及身分和居住證明，許多人預約時未做好充份準備，也有不少人預約後未依約到場，應提前取消以免佔據有限預約席位。

美國運輸安全管理局(TSA)官員表示，5月7日起到機場搭機，如果未出示真實身分證件的旅客須填寫表格、回答問題以驗證身分，由聯邦核查中心裁定合規性，整個過程耗時30分鐘。

TSA預估5月7日全美將僅70%持有身分證件者有真實身分證件，上個月通過新規定，允許分階段執行真實身分法規，賦予TSA 和其他機構執行彈性，具體細節尚未公布。