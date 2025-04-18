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絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心 叫好又叫座

新澤西訊
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悅滿樓就餐環境舒適，有寬敞的龍鳳大禮堂，可承接各式婚宴喜慶及商務聚餐。
悅滿樓就餐環境舒適，有寬敞的龍鳳大禮堂，可承接各式婚宴喜慶及商務聚餐。

以絕對香港，純正粵菜為主打的悅滿樓海鮮酒家，天天特供游水海鮮，各式山珍海味，鮑參翅肚應有盡有。設有龍鳳堂，承接大型筵席，也適合日常就餐。

悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理，粵式點心精緻可口，叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯…這些地道的粵式點心品種繁多，隨叫隨蒸，週末推車點心選擇眾多，吃過的朋友們都感覺味道正宗，嘖嘖稱讚！

悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。南非吉品遼參鵝掌、阿拉斯加帝皇蟹、特選一級象拔蚌、特級二頭黃花膠、杏汁冰糖燉官燕、金蒜銀絲活帶子、陳皮豆豉殼蠔、香蔥油淋活海蚌、椒鹽焗特大軟殼蟹、豉汁炒生猛刀蜆、豉汁炒花蜆、魚露角椒炒石螺、招牌避風塘大蟹、薑蔥焗龍蝦、各色清蒸游水魚、紅燒海參、聖子皇……光聽這些名字就會讓你垂涎三尺。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛。

悅滿樓海鮮酒家(Dimsum Seafood Restaurant) 位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足，地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600，歡迎來電預定聚餐或酒席。

香港 新州 南非

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