費城華社支持賓州參議員Nikil Saval競選連任籌款會

參加競選籌款會的部分僑領與尼基爾（前排左6）合影。後排右6為陳姿，前排右5為陳展遠，左2、5分別為黃偉星、陳威。

4月8日下午，費城華人 各社團在華埠 友緣麵館為賓州 參議員尼基爾•薩瓦爾（Nikil Saval）舉辦競選連任籌款會，各社團僑領會員們近百人到場支持。協勝公會元老陳姿呼籲華人支持尼基爾競選連任，與會人士除了對尼基爾表示支持外，也暢談費城華裔 社區的發展。

尼基爾是一位美國雜誌編輯、作家、組織者、活動家和政治家，擁有哥倫比亞大學及斯坦福大學學位。他是民主黨成員，代表賓州參議院第一選區（費城），於2020年首次當選，2024年再次當選。在他的第二任期內，他為工薪家庭、經濟適用房、氣候變化的真正解決方案、刑事司法改革和良好的就業而奮鬥。

陳姿表示，尼基爾力挺華埠反對76人隊在唐人街建立球場，為華埠勝利立下了汗馬功勞。他與華人建立了深厚友誼，極力維謢華人權益，是亞裔族群的好朋友。在同胞有困難時，他都站出來為華裔發聲，所以我們一定要大力支持幫助我們的友好議員，也是幫助我們同胞自己。希望大家伸出援手，捐款投票，互動互助，亦為下一代創造更加公平良好的生存環境。與此同時，陳姿還感謝了所有熱心參加籌款活動的兄弟姐妹們，為守護同胞權益，付出寶貴時間，不辭勞苦，出錢出力，團結一致的無私奉獻精神，對此感到無比的驕傲及感動。

賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威擔任現場翻譯。尼基爾闡述了自己的競選政綱，他表示，在我們城市和聯邦，近50%的租房家庭承受著高昂的住房成本。我們正在積極努力解決住房歧視問題，讓住房更容易獲得、更實惠。他很榮幸能與市議會同事們一道，倡導 “搬入可負擔計劃“，保護人們的住房權利。增加住房可及性是全市的福祉，確保每個美國人都能獲得安全且負擔得起的住房至關重要，此計劃為其他居民住房困難的城市樹立了重要的榜樣。

尼基爾還說，他倡導促進社會和經濟公正、保護公民權利和自由、保護賓州移民社區的政策，支持家庭、鞏固社區、保護工人並維護司法體系完整性的立法舉措，這一系列法案可維護和保障所有賓州居民的權利，讓賓州繼續成為一個充滿機遇和聯繫的歡迎之地，同時支持費城的文化藝術產業蓬勃發展。

賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、大費城僑學界秘書長黃偉星表示，每個人都希望擁有更安全的社區、更好的工作和更美好的未來，這是我們共同的立場，我們需要以此為基礎，支持助力我們實現美國夢的議員。我們所做的一切，也是支持賓州的發展，拓展華裔的潛力，並保護我們所有人應得的自由。

與會人士紛紛慷慨解囊，表示希望尼基爾連任成功，眾人暢所欲言，氣氛溫馨愉悅。