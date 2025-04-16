費城潮州會館第十二屆理事就職典禮暨蛇年春節聯歡宴會

在向裕韜領事監誓下，第十二屆理事成員宣誓就職並合影。前排左7-9依次為：陳香、向裕韜、林明有

農曆新春佳節已過，但費城 的節日氣氛依然濃厚。4月13日，費城潮州會館第十二屆理事就職典禮暨蛇年春宴，在南費城華達大酒樓隆重舉行。中國駐紐約總領館領事向裕韜、章銳，費城市長Cherell Parker、柬埔寨王國駐美國大使館 大使Koy Kuong、費城市議員Mark Squilla、大費城僑學界秘書長黃偉星、中華公所總顧問陳姿、董事長張善星、徐福群等與600餘位來自世界各地的潮商代表、潮州鄉親、工商界俊彥、中西嘉賓一道，出席了盛會。華達酒樓內張燈結彩，賓朋滿座，充滿濃濃的節日喜慶。

在向裕韜領事監誓下，第十二屆理事們宣誓就職。陳香女士不負眾望，繼續蟬聯新屆費城潮州會館會長。她向到場嘉賓致以節日問候，她表示，農曆新年是華人 世界最盛大的傳統節日，蛇年象徵著吉祥如意與轉機降臨，感謝本埠及各地的兄弟潮團一直以來對本會館工作的關懷及勉勵，在全體鄉親們的大力推動支持下，會務發展順利，深感榮幸和感恩，功勞是屬於全體會員們的。新一屆理事會同仁將團結一致，努力為鄉親服務。感謝美國太子行贈送今晚全場禮包，廣州集美集團贊助錦旗、領帶，濃濃桑梓情，潮人一家親，隆情厚意本會館全體同仁不勝感激。祝福嘉賓們蛇行天下，好運相隨。

向裕韜致辭肯定了潮州會館在團結僑民、愛國愛鄉等方面所做的貢獻，總領館也會繼續做好為僑服務的工作，希望海外僑胞繼續關注中美關係的發展，祝嘉賓們蛇來運轉，好事不斷。

市長Cherell Parker向陳香頒發了服務社區榮譽獎，她感謝華人社區為社會帶來生生不息的活力。冀望大家能一如既往支持市政府的各項工作，攜手並進，共同向前。

美國潮商總會主席團執行主席李漢強、加拿大潮屬社團總會會長陳育昭、紐約潮州同鄉會會長藍章興、南加州 潮州會館會長謝金昭、柬埔寨王國駐美國大使館大使Koy Kuong、費城僑學界聯席會議秘書長黃偉星、市議員Mark Squilla、費城中華公所董事長徐福群、張善星等紛紛上臺致辭，讚揚潮州人勤勞奮進、重信守諾，在歷屆會長的卓越領導下，會務蒸蒸日上。Mark Squilla頒贈了市議會賀函，各地潮商會分別向費城潮州會館贈送了祝賀禮物。

秘書長林明有致答謝辭，他表示本次大會讓會員們深切感受到社會各界的厚愛與關懷，大家的鼎力支持，不僅是對我們工作的肯定，更是激勵我們前行的動力。未來將以責任與擔當來回饋信任，以行動和成果踐行初心，與社會各界精英一道攜手並進，共同為社區的繁榮，為傳揚中華文化貢獻綿力。今晚賓客眾多，唯恐未盡地主之誼，敬請包涵。祝遠道而來的嘉賓們旅途愉快，一路順風。

英文秘書江創長介紹了到場的西賓。鄭源漢、蘇瑞鳳擔任主持人。合唱、舞蹈、集體舞、抽獎環節輪番上演，精彩紛呈，歡樂的氣氛洋溢在會場的每一個角落。