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拒與聯邦移民執法者合作 新州州長和檢察長遭調查

編譯周芳苑／綜合報導
新州聯邦檢察官哈巴(Alina Habbap)對民主黨州長墨菲(Phil Murphy，如圖)展開調查。(州長臉書)
新州聯邦檢察官哈巴(Alina Habbap)對民主黨州長墨菲(Phil Murphy，如圖)展開調查。(州長臉書)

新澤西州州府團隊指示地方執法部門不要與聯邦移民執法人員合作，新州聯邦檢察官哈巴(Alina Habbap)因此對民主黨州長墨菲(Phil Murphy)和州檢察長普拉金(Matt Platkin)展開調查。

哈巴3月由總統川普任命為新州臨時聯邦檢察官，日前他透過媒體宣布這項調查，希望藉此警告每一個人。

而隔日一場不相關的記者會上，普拉金大力讚揚新州和聯邦執法部門對於刑事調查密切合作，還指出聯邦法院支持新州州府的指示；他說，他將繼續做好他的工作，新州勇敢的執法人員也會繼續做好自己的工作。

墨菲日前則在MeidasTouch的播客中，提及哈巴的評論說，新州執法部門經常追捕犯罪並與聯邦當局合作，他補充，新州執法部門一心想將罪犯繩之以法，不過，新州不經手移民事務，如果需要與當局(特別是聯邦移民當局)合作，絕對會這麼做。

墨菲團隊大力支持移民，在墨菲任州長期間，普拉金之前的一任新州檢察長發布指導方針，限制新州當地警察和移民官員間的合作，目前甚至有一項提案，擬將該指導方針升格為州法，但相關法案仍在審議、尚無進展。

川普二度出任總統、就職不久後，聯邦移民官員在紐瓦克(Newark)逮捕一些人，新州審議中的法案再度受到關注。逮捕事件發生後，移民權利倡議者在紐瓦克市長舉辦的記者會上高呼：「墨菲州長在哪裡？」

哈巴被川普任命接替喬達諾(John Giordano)擔任臨時聯邦檢察官，喬達諾則被任命為美國駐西南非洲國家納米比亞大使。

哈巴是新州一家小型律師事務所的合夥人，該事務所位於川普的貝德明斯特(Bedminster)高爾夫球場附近，她本人過去曾擔任川普政治行動委員會的資深顧問，在多起民事訴訟中為川普辯護，並於去年川普奔走法庭和競選活動時擔任他的發言人。

新州 川普 移民

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