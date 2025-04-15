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曾任中國政府代理人 張明曦認罪獲緩刑 上月卻遭ICE逮捕

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)
新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)

新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(Ming Xi Zhang，音譯)四年前坦承是中國政府代理人後獲緩刑，他日前應要求到美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)報到，隨即遭逮捕。

61歲的張明曦在薩默塞特郡(Somerset County)蒙哥馬利鎮區經營麵食餐館Ya Ya Noodles，綽號「壽司約翰」(Sushi John)，上個月被ICE逮捕拘留，正待移民案件處理。

ICE宣布拘留張明曦時，提到他四年前針對一聯邦指控認罪，該指控稱他充當中國政府未註冊外國代理人，最終處以緩刑。

ICE執法和遣返行動(Enforcement and Removal Operations)紐瓦克辦事處主任索卡里斯(John Tsoukaris)說，非法外國人從事與美國間諜、破壞或出口管制有關的活動都將被驅逐出境。

這次逮捕是川普(Donald Trump)發起移民打擊行動的又一例，他承諾要進行美國史上最大規模驅逐。

ICE 稱，張明曦3月24日在紐瓦克被拘留；他的女兒提到，當局要求她父親去報到，但他一出現就遭逮捕。

張明曦10到15年前買下Ya Ya Noodles；他的女兒說，父親被逮捕後，許多人紛紛來電，詢問可提供什麼樣的協助。

根據聯邦法院紀錄，張明曦2024年4月由美國地區法官希普 (Michael A. Shipp) 判處3年緩刑、1萬元罰款，此判決使這起近10年前的指控案畫下句點。

該指控源於2016年4月，張某多次在巴哈馬會見中國國家安全部代表。

中國代表指示張將拿到的3萬5000元交給「另一人」，他依指示於一個月後在他餐廳所在地附近舉行的一次會議上交出那筆錢；張並承認，那年秋天二度在他位於普林斯頓的家接待一中國政府官員。

紀錄顯示，張某與當局合作，放棄起訴，並於2021年5月認罪。

張的女兒說，父親遵守緩刑約定，沒有再遇到麻煩；他目前被關在埃塞克斯郡拘留中心Elizabeth Detention Center，狀況良好。

ICE稱，張某2000年6月合法來到美國，但違反合法入境條款，並表示，該機構逮捕違反移民法的外國人，旨在維護移民系統的完整性並促進公共安全。

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