新州羅格斯大學 10多名國際生簽證被取消

新澤西州 最大的大專院校羅格斯大學(Rutgers University)是全美著名高等學府，該校10幾名國際學生近來遭聯邦政府 取消學生簽證 ，原因不明。該校校長霍洛威(Jonathan Holloway)聲明稱，這種做法令人不寒而慄。

羅格斯大學9日表示，10幾名國際學生最近無故失去合法居留身分，這些學生學業成績都很好。

霍洛威在寫給校園師生的一封信中說，近來媒體報導聯邦政府下對旅遊禁令、進行簽證審查，引起不確定性和恐懼。

根據美聯社，哈佛(Harvard)、史丹福(Stanford)、密西根大學(Michigan)、加州大學洛杉磯分校(UCLA)、俄亥俄州立大學(Ohio State University)等若干大學，都有國際學生被取消簽證情形。

美聯社報導稱，川普政府針對參與親巴勒斯坦抗議或倡議活動的國際學生取消簽證，包括哥倫比亞大學(Columbia University)領導抗議的綠卡持有者·哈利勒(Mahmoud Khalil)，但其他失去簽證的學生似與任何抗議活動無關。

針對羅格斯大學被取消簽證的10幾名國際學生，霍洛威未透露詳細個人資訊，只表示校方已與學生取得聯繫。

羅格斯大學發言人表示，該校上周稍晚透過學生和交流訪客資訊系統(Student and Exchange Visitor Information System)的數據系統，發現學生簽證生變；目前與這些學生轉介給該校法學院的羅格斯移民社區援助計畫(Rutgers Immigrant Community Assistance Project)，提供免費且保密法律諮詢。

霍洛威說，羅格斯大學受影響的學生數量有限，但令人不寒而慄。

霍洛威說，羅格斯大學以身為全美最多元化的州立大學之一而自豪。有數以千計來自其他國家的學生、教師、學者、臨床醫生和工作人員，增強多元化力量。